FRANKFURT (awp international) - Nach der Korrektur vom Rekordhoch hat sich der Dax am Donnerstag stabilisiert. Vor allem die zuletzt miese Laune im weltweiten Technologie-Segment scheint sich dank der Fantasie des Rekord-Börsengangs von Anthropic einstweilen etwas zu bessern. Der breite Aktienmarkt tut sich aber schwer. der deutsche Leitindex legte am Donnerstagmittag um 0,3 Prozent zu bei 25.824 Punkten. Zwischenzeitlich hatte er bereits deutlich höher gelegen. Neben dem Anthropic-IPO schauen die Anleger auch gespannt auf den Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Shenzhen.

Von seinem Rekord bei 27.001 Punkten vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu 5 Prozent abgesackt. Die anfängliche Krise der KI-Werte zog im Tech-Bereich immer breitere Kreise. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie fiel auf das tiefste Niveau seit dem Sommer.

Nachdem selbst der KI-Branchenprimus Nvidia zuletzt mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugt hatte, setzen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Kurse jedoch bereits etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis. "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende", schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg.

Der Rekord-Börsengang ist ein Meilenstein, nicht nur für Anthropic selbst, sondern auch für die gesamte KI-Industrie. Denn zum einen zeigt die hohe Nachfrage das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bislang hohe Verluste schrieb und noch Hunderte Milliarden Dollar in Rechenkapazitäten und Infrastruktur investieren will. Zum anderen signalisiert sie, dass sich die Anleger von den Sorgen über die Risiken Künstlicher Intelligenz und den jüngsten Zweifeln an den Gewinnaussichten der Branche nicht grundsätzlich abschrecken lassen.

Der MDax legte am Donnerstagmittag um 0,6 Prozent auf 30.044 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ebenso deutlich.

Techwerte wie Infineon und Siemens Energy im Dax oder Aixtron , Siltronic , Suss und Elmos im MDax spielten in den Indizes den ganzen Tag über die erste Geige.

Branchenfremd übertrumpft wurden sie im SDax nur von Medios mit einem Kurssprung um fast 10 Prozent. Die Aktien des Spezialpharma-Unternehmens profitieren von der Ankündigung umfangreicher Aktienrückkäufe.

Abwärts ging es derweil für Henkel und Lanxess nach skeptischeren Kommentaren der Experten von Kepler Cheuvreux. Bei Henkel strichen sie ihre Kaufempfehlung, bei Lanxess votieren sie nun sogar mit "Reduce"./ag/jha/