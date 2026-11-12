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12.11.2026 12:00:36

Aktien Frankfurt: Konjunkturhoffnung treibt Dax erstmals über 27.000 Punkte

FRANKFURT (awp international) - Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax erklomm am Donnerstag ein Rekordhoch und stieg kurzzeitig sogar über die viel beachtete Marke von 27.000 Punkten. Gegen Mittag notierte der Leitindex noch 0,8 Prozent im Plus bei 26.884 Punkten.

Der MDax gewann 0,3 Prozent auf 31.151 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

"Das Gipfelfieber hat die Anleger gepackt", bemerkte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. Die neue Bestmarke beim Dax sei Ausdruck einer wieder zunehmenden Risikoneigung der Investoren, getragen von einem Dreiklang aus sinkenden Ölpreisen, soliden Unternehmenszahlen und aufkeimenden Konjunkturhoffnungen.

Siemens verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. So knackte der Technologiekonzern beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele. Die Aktie stieg um 3,3 Prozent.

Die Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds liessen den Versicherer hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen. Die Allianz-Aktie legte um 0,9 Prozent zu.

Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen zehrten beim weltgrössten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn. Dennoch blieben die versicherten Grossschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet. Die Munich-Re-Anteilsscheine stiegen um 1,7 Prozent.

Die Merck KGaA hob nach einem überraschend guten dritten Quartal ein weiteres Mal ihre Jahresziele an. In den drei Monaten bis Ende September hatte das Unternehmen erneut von einem florierenden Geschäft in seiner Laborsparte (Life-Science) insbesondere mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelproduktion profitiert. Die Merck-Titel verteuerten sich um 2,0 Prozent.

Der weiter geschärfte Fokus auf Wachstum bescherte den Aktien von Fresenius auf dem höchsten Kursniveau seit acht Jahren ein weiteres Kursplus vom 2,5 Prozent. Damit summiert sich der Gewinn seit Beginn der Rally Anfang Oktober auf fast ein Drittel. Der Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller konnte gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) einnehmen. Seine Finanzbeteiligung an FMC reduzierte der Konzern damit von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Die FMC-Aktie stieg um 0,4 Prozent.

Die Aktien von Patrizia reagierten mit einem Kurssprung auf ein Übernahmeangebot. Wie die Immobiliengesellschaft mitteilte, plant die Grossaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung und bietet für diesen Schritt den Aktionären 8,20 Euro je Patrizia-Aktie. FCP will ihre bisherige Beteiligung von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen. Die Patrizia-Papiere schnellten um 21 Prozent nach oben, blieben mit 7,62 Euro aber merklich unter dem Kaufgebot.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet verfehlte mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die hohen Erwartungen der Anleger. Mit einem Kursrutsch von 13 Prozent belegten sie den letzten Platz im Nebenwerte-Index SDax . Secunet steigerte zwar den Quartalsumsatz um fast ein Fünftel, doch das operative Ergebnis sackte um gut 19 Prozent ab.

Mässige Geschäftszahlen und ein etwas pessimistischeres Margenziel schickten die Papiere von Wacker Neuson auf Talfahrt. Mit einem Minus von 9,4 Prozent fielen sie auf den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten./edh/mis

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

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