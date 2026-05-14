Aktien Frankfurt: Klare Gewinne im Feiertagshandel - Siemens und Infineon stark

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag im Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt Kursgewinne verbucht. Der KI-Boom im Technologiesektor hält die Anleger bei Laune. Gestützt wurden Techwerte auch von einem starken Ausblick des US-Netzwerkausrüsters Cisco .

Dem Dax , der am Nachmittag um 1,41 Prozent auf 24.478 Zähler stieg, gaben kräftige Gewinne des Index-Schwergewichts Siemens Auftrieb. Die Papiere kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt noch 2,8 Prozent. Mehrere Analysten hoben nach den Quartalszahlen vom Vortag ihre Kursziele an.

An der Dax-Spitze setzten die Papiere von Infineon im Zuge des Halbleiterbooms ihre Kursrally mit plus 3,9 Prozent fort. Sie sind auch seit Jahresbeginn im Dax mit einem Plus von gut 77 Prozent der beste Wert.

BMW , Deutsche Börse und Heidelberg Materials wurden mit Dividendenabschlag gehandelt, die Kurse erscheinen also nur optisch niedriger.

Für den MDax der mittelgrossen Werte ging es am Nachmittag um 1,26 Prozent auf 31.796 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,1 Prozent zu.

Unternehmensseitig geht es nach den heissen Tagen der Berichtssaison ruhiger zu. Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von einem typischen Feiertagshandel, gekennzeichnet durch geringes Handelsvolumen.

Eine Lösung im Iran-Krieg zeichnet sich nach wie vor nicht ab - und ob China diesbezüglich während des Treffens zwischen Chinas Staatschef Xi Xinping und US-Präsident Donald Trump in Peking vermitteln kann, bleibt abzuwarten.

Xi und Trump bemühten sich zunächst mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der beiden Grossmächte. Die Investoren schienen froh darüber zu sein, dass es zunächst zu keinen grösseren Verwerfungen gekommen sei, kommentierte Lipkow. Nur das Thema Taiwan werde von beiden Seiten kontroverser angegangen. So machte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua deutlich: Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen den USA und China.

Im MDax lagen die Anteile des Industrie- und Autozulieferers Schaeffler mit plus 5,4 Prozent auf dem ersten Platz und schlossen mit diesem Zuwachs die Kurslücke von Anfang März. Die Aktien von Thyssenkrupp gewannen 4,2 Prozent. Die Citigroup hob ihr Kursziel auf 15 Euro an, hält die Bewertung nach wie vor für attraktiv und sieht mehrere Kurstreiber, etwa die erwartete Abspaltung der Sparte Material Services.

Im Kleinwerteindex SDax sprangen die Papiere des Arzneiherstellers Dermapharm auf den höchsten Stand seit August 2022. Zuletzt gewannen sie gut 8 Prozent. Die Privatbank Berenberg sieht mit einem auf 60 Euro erhöhten Kursziel noch Luft nach oben. Die Aktien des Solartechnik-Herstellers SMA Solar bügelten ihre deutlichen Vortagesverluste mit einem Zuwachs von fast 12 Prozent aus; das Analysehaus Jefferies sah in dem Kursausrutscher eine gute Einstiegsgelegenheit./ajx/jha/