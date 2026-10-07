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07.10.2026 14:27:36
Aktien Frankfurt: Jüngste Erholung wackelt - 25.000 Punkte wieder in Gefahr
FRANKFURT (awp international) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist der Dax zur Wochenmitte unter Druck geraten. Am Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 1,31 Prozent auf 25.116 Zähler. Nachdem er am Vortag zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen hatte, näherte er sich am Mittwoch mit seinem Tagestief von 25.055 Punten wieder der runden 25.000-Punkte-Schwelle.
Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen halten sich Investoren zumindest in Europa zurück. Hohe Ölpreise und die hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsichern. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hiess es von der Privatbank Merck Finck.
Am Mittwoch hatte der Präsident der französischen Zentralbank (EZB), Emmanuel Moulin, in einem Interview auf "France Inter Radio" gesagt, dass Frankreich mit Blick auf das Staatsdefizit durchaus in einer Risikozone sei und der Haushaltsplan für 2027 wichtig werde, um die Finanzmärkte zu beruhigen.
Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten verlor am Mittwoch 0,77 Prozent auf 30.307 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1,7 Prozent nach.
In den USA sieht es am Aktienmarkt etwas anders aus, dort hatten am Vortag der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte Nasdaq 100 Höchststände erreicht. Laut Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ist dieses Bild jedoch trügerisch, denn die Rally werde zunehmend von wenigen grossen Technologieunternehmen getragen. "Die breite Masse der Aktien kann mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Ein Index kann von wenigen Schwergewichten auf Rekordstände gezogen werden, eine gesunde Rally sieht allerdings anders aus." Am Mittwoch werden die New Yorker Börsen etwas leichter erwartet.
Im Blick stand hierzulande der Automobilsektor mit Nachrichten von Unternehmen sowie aus der Politik. Die Europäische Union (EU) bereite Schutzmassnahmen vor, die die Einfuhr chinesischer Hybridfahrzeuge in die EU begrenzen sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dem Sektor gab dies nur vorübergehend Auftrieb. Experte Lipkow warnte vor einer Gegenreaktion seitens Chinas.
Unter den Einzelwerten im Autosektor bestimmten Porsche mit einer strategischen Neuausrichtung und Mercedes-Benz mit Absatzzahlen die Nachrichten. Der schwächelnde Sportwagenbauer Porsche will in den nächsten Jahren Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Unter anderem dadurch will man wieder profitabler werden. Die im MDax notierten Papiere unterlagen deutlichen Schwankungen, anfängliche Gewinne wurden schnell aufgezehrt. Zuletzt notierten sie knapp im Minus.
Die Absatzzahlen von Mercedes für das dritte Quartal zeigten erneut einen Einbruch in China. Bei Elektroautos machten die Stuttgarter aber Boden gut, nahezu jeder dritte Pkw in Europa war vollelektrisch. Im Dax rutschten die Papiere zuletzt um 2,2 Prozent ab.
Unter Druck stand der Technologie-Sektor. Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor den Quartalsbilanzen grosser Tech-Schwergewichte aus Asien prägten hier das Geschehen. Am deutschen Aktienmarkt verloren Infineon am Dax-Ende über 6 Prozent. Suss Microtec waren mit einem Minus von mehr als 7 Prozent der schwächste Wert im MDax.
Weiter im Rallymodus befinden sich die Titel von SGL Carbon mit plus 1,3 Prozent. Am Vortag hatten sie bereits von einer Prognoseerhöhung deutlich profitiert. Der Kohlenstoffspezialist war am Dienstag in den SDax aufgerückt. Bester Wert in dem Nebenwerteindex waren die Titel der Online-Apotheke Redcare Pharmacy mit plus 6,8 Prozent /ajx/mis
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