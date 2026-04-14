Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’228 0.6%  SPI 18’600 0.8%  Dow 48’132 -0.2%  DAX 24’004 1.1%  Euro 0.9203 -0.1%  EStoxx50 5’971 1.1%  Gold 4’775 0.7%  Bitcoin 57’977 -0.8%  Dollar 0.7797 -0.5%  Öl 97.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wasserstoff-Aktien gefragt: ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Barclays Capital: Overweight-Note für Beiersdorf-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Suche...

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

23’941.59 Pkt
17.53 Pkt
0.07 %
08:59:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

14.04.2026 14:30:36

Aktien Frankfurt: Iran-Hoffnungen helfen Dax über 24.000 Punkte

FRANKFURT (awp international) - Hoffnungen auf weitere Gespräche im Iran-Krieg haben dem Dax am Dienstag klar Auftrieb gegeben. Die Marke von 24.000 Punkten, über welcher die Erholung in der Vorwoche ins Stocken geraten war, erwies sich nach einem freundlichen Start zeitweise als hohe Hürde für den wichtigsten deutschen Aktienindex. Nach einem Anstieg bis auf 24.043 Punkte stand am frühen Nachmittag ein Plus von 1,13 Prozent auf 24.011 Punkte zu Buche.

Der MDax mit den mittelgrossen hiesigen Börsenunternehmen gewann 1,25 Prozent auf 30.631 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent bergauf.

Da die USA und der Iran eine weitere Gesprächsrunde erwögen, bestehe "die Chance auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein Friedensabkommen würde zudem die Strasse von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Zudem wollen die libanesische Regierung und Israel in Washington erstmals seit Jahrzehnten direkte Gespräche beginnen. Israel strebt laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Libanon an. Er fordert eine Entwaffnung der libanesischen Hisbollah-Miliz, die mit dem Iran verbündet ist.

Zu Wochenbeginn hatten Dax und EuroStoxx mit den freundlichen New Yorker Börsen ihre Verluste deutlich eingedämmt - trotz der US-Blockade der Strasse von Hormus nach gescheiterten ersten Gesprächen. Aktuell zeichnet sich in New York eine positive Eröffnung ab. An den asiatischen Handelsplätzen ging es schon nach oben.

Am deutschen Aktienmarkt stach Heidelberger Druck mit einem Kurssprung von zuletzt knapp 19 Prozent heraus. Dass sich Brandenburgs Ministerpräsident am Standort Brandenburg an der Havel über den Einstieg ins Drohnenabwehrgeschäft informieren will, belebte die Rüstungsfantasie erneut. Händler verwiesen angesichts der zunehmenden Kursdynamik im Tagesverlauf auch auf Eindeckungen von Leerverkäufern. Diese geraten im Fall steigender Kurse unter Druck, ihre Positionen durch Käufe aufzulösen, und verstärken damit den Anstieg noch.

Schon Mitte März hatten die Aktien von der Ankündigung profitiert, neben dem Kerngeschäft mit Druckmaschinen und angebotenen Auto-Ladeboxen ein weiteres Standbein im Bereich der Drohnenabwehr aufzubauen. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen einer Tochter mit dem amerikanisch-israelischen Technologie-Anbieter Ondas Autonomous Systems.

Dass die EU zum Schutz der europäischen Stahlindustrie ihre Einfuhrregeln verschärft, bescherte Salzgitter und Thyssenkrupp Kursgewinne von 6 beziehungsweise 3,7 Prozent. Damit setzten die Aktien ihre Ende März begonnene Erholungsrally fort.

Ansonsten bewegten Analystenaussagen. Bei Continental sorgte eine Hochstufung für Kursgewinne von 2,4 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht.

Eckert & Ziegler erholten sich um 5,8 Prozent, nachdem das Bankhaus Metzler die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte. Der Hersteller radioaktiver Komponenten für Industrie und Medizin verzeichne ein solides Wachstum in einem gut abgeschirmten Geschäftsfeld, lobte Alexander Neuberger. Trotz Rekordmargen seien die Papiere deutlich günstiger bewertet als die der Konkurrenz.

Die Aktien von Nordex sanken indes nach dem Rekordhoch der vergangenen Woche um 0,7 Prozent. Das Analysehaus MWB Research attestierte dem Windturbinenhersteller zwar trotz eines Rückgangs einen soliden Auftragseingang für das erste Quartal. Doch angesichts der jüngsten Kursrally werde er nun vorsichtiger, begründete Experte Leon Mühlenbruch seine Abstufung.

Für Aixtron ging es um weitere 2,4 Prozent bergab, nachdem die Investmentbank Oddo BHF zwar das Kursziel angehoben, aber ihre positive Anlageempfehlung gestrichen hatte. Inzwischen sei bereits ein sehr guter Geschäftsverlauf bis 2027 eingepreist, schrieb Martin Marandon-Carlhian./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.

Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.

☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.

Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.

Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.

Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.

Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?

Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

14:00 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
09:09 Hoffnung bleibt bestehen
09:07 Marktüberblick: Rebound im Software-Sektor
09:03 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – GD100 im Blick
10.04.26 Windkraft: Alles dreht sich
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’746.62 19.92 SIWBGU
Short 14’038.69 13.84 SV5BGU
Short 14’562.38 8.88 S43BWU
SMI-Kurs: 13’228.43 14.04.2026 14:25:51
Long 12’658.76 19.05 S2GBOU
Long 12’389.17 13.84 SZXBHU
Long 11’863.61 8.88 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Oracle Aktie News: Oracle haussiert am Montagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Swiss Re-Aktie schwächelt: SST-Quote bestätigt
PayPal Aktie News: PayPal am Montagnachmittag im Plus
Lufthansa-Aktie rutscht ab: Piloten-Streik - Zahlreiche Flugausfälle in München erwartet
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
DroneShield-Aktie unter Druck nach starker Rally - Volatilität bleibt hoch
Nach geplatzten USA-Iran-Gespräche neue Hoffnungen: SMI und DAX letztlich schwächer -- US-Börsen schliessen höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Microsoft Aktie News: Microsoft schiebt sich am Nachmittag vor

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 23’941.59 0.07%