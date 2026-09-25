Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’942 0.3%  SPI 19’753 0.2%  Dow 51’531 0.4%  DAX 25’363 0.4%  Euro 0.9445 0.3%  EStoxx50 6’295 0.4%  Gold 4’279 0.0%  Bitcoin 69’577 -0.4%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 106.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Alphabet-Aktie fester: Google schickt testweise KI-Chips ins All
Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Milliardendeal lässt Nanexa-Aktie explodieren - Novo Nordisk kaum bewegt
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

30’985.54
Pkt
202.94
Pkt
0.66 %
16:55:36
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

25.09.2026 11:39:36

Aktien Frankfurt: Gewinne - Leichter Ölpreisrückgang treibt die Kurse

FRANKFURT (awp international) - Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder zugelegt. Der Leitindex Dax stieg bis zum Mittag um 0,8 Prozent auf 25.470 Punkte. Damit würde es das Börsenbarometer auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem es zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann 1,2 Prozent auf 31.141 Zähler.

Stark gestiegene Ölpreise und der damit verbundene Anstieg der Anleiherenditen hatten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung gesorgt. Beim Thema Öl nun gab es nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch eine leichte Entspannung, denn es kam wieder Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg auf.

Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hiess es aus dem Weissen Haus: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, schrieb: "Wir sehen heute, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann." Für den Dax bleibe es bei einer Stabilisierung.

Die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar um gut zweieinhalb Cent in zweieinhalb Wochen hilft dem deutschen Export Stanzl zufolge eigentlich auf die Sprünge. Auch die deutschen Konjunkturprognosen hellten sich auf. Der deutsche Leitindex sei im Vergleich zu den grossen Aktienindizes an der Wall Street aber trotzdem abgeschlagen.

Unter den Einzelwerten richtete sich der Fokus auf Hellofresh . Der Kochboxenversender kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr. Die Aktien sackten auf ein weiteres Rekordtief und waren zuletzt mit einem Minus von fast neun Prozent das klare Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax .

Im Dax gewannen die Papiere von Adidas gut zwei Prozent. Der Sportartikelhersteller sei in einem gemischten Branchenumfeld gut unterwegs, schrieb Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC nach dem Besuch eines Innovationstages des Unternehmens. Adidas gewinne Marktanteile und setze seine Strategie zielgerichtet um.

Auch die als konjunktursensibel geltenden Bankaktien waren gefragt. So stiegen die Titel der Deutschen Bank um zwei Prozent und die der Commerzbank um fast drei Prozent. Sollte sich die Situation im Nahen Osten tatsächlich nachhaltig entspannen, würde dies die Ölpreise deutlich sinken lassen und damit der Weltwirtschaft einen Schub geben. Banken könnten davon über eine höhere Kreditnachfrage oder eine geringere Risikovorsorge profitieren, so die Hoffnung.

Der Flugzeugbauer Airbus kämpft mit einem Qualitätsproblem beim Kassenschlager A321neo. Nach Angaben eines Sprechers hat der Konzern bei einigen Jets an den Längsversteifungen im vorderen unteren Bereich des Rumpfes "Abweichungen" beim Oberflächenschutz festgestellt. Es handele sich jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem. Airbus habe bereits eine Lösung entwickelt. Die Anteilsscheine von Airbus verloren 1,5 Prozent./la/stk

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

16:15 Logo WHS Kein Zocken, kein Bildschirm-Kleben: Das 3-Schritte-System - Livestream von der Finance 26 in Frankfurt heute um 17:00 Uhr
15:48 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
11:37 SMI vor freundlichem Wochenausklang
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’541.00 19.31 SGBK2U
Short 14’815.37 13.98 SL4BRU
Short 15’367.72 8.97 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’941.80 25.09.2026 16:54:38
Long 13’397.47 19.59 SJBMDU
Long 13’102.04 13.84 S5BOUU
Long 12’534.08 8.94 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
Morning Briefing - International
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’984.67 0.66%