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13.11.2026 10:00:37

Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung nach Rekordhoch beim Dax

FRANKFURT (awp international) - Nach seinem jüngsten Höhenflug hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag eine Atempause eingelegt. Der Dax notierte am Vormittag 0,3 Prozent tiefer bei 26.706 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Plus von rund dreieinhalb Prozent ab.

Der MDax verlor am Freitagvormittag 0,8 Prozent auf 30.625 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent abwärts.

Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Die Ölpreise zeigten sich zuletzt stabil. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang derweil gut weg.

Die Papiere von CTS Eventim legten zuletzt um 2,9 Prozent zu. Der Eventvermarkter hatte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Analysten sprachen von einem durchwachsenen Quartal. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research.

Deutsche Euroshop profitierte in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten. Der Betreiber von Einkaufszentren hatte bereits Anfang November den Gewinnausblick für 2026 erhöht und das Umsatzziel präzisiert. Die Anteilsscheine verteuerten sich um 2,2 Prozent.

Die Energiekonzerne RWE und Eon können sich einem Pressebericht zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung wolle deren Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Grossbritannien kaufen, berichtete die "Welt" am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite. Ein Verkauf würde beiden Unternehmen einen erheblichen Wertzuwachs durch eine Randbeteiligung bescheren und die Bilanz stärken, bemerkte ein Marktbeobachter. Die Eon-Titel gewannen als bester Dax-Wert 1,3 Prozent, für RWE ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Mit Kursabschlägen von jeweils rund 8 Prozent litten die Aktien von GFT Technologies und Indus Holding unter Analystenabstufungen und gehörten zu den schwächsten Werten im SDax . Das Analysehaus MPCM hatte GFT von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Investmentbank Oddo BHF senkte ihr Anlagevotum für Indus von "Outperform" auf "Neutral"./edh/mis

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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
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Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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