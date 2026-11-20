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20.11.2026 10:12:36
Aktien Frankfurt Eröffnung: Sechster Verlusttag für den Dax
FRANKFURT (awp international) - Die Verlustserie des Dax dauert inzwischen sechs Tage an. Am Freitag verlor der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde weitere 1,5 Prozent auf 25.085 Punkte und rutschte unter seine exponentielle 200-Tage-Linie. Sie gilt als ein Gradmesser für den langfristigen Trend. In der Vorwoche hatte er noch einen Rekord von 27.001 Punkten erreicht, dann aber scharf abgedreht.
Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie liess jedoch schnell nach: Einem Tageshoch von 115 US-Dollar folgte ein Schlusskurs bei rund 97 Dollar. Inzwischen nähern sich die Aktien im ausserbörslichen Handel weiter ihrem Ausgabepreis.
Und der restliche Tech-Sektor blieb unter Druck, der Index Nasdaq 100 landete wieder auf einem Tief seit April. Der südkoreanische Kospi , zwischenzeitlich ein Highflyer, sackte am Morgen auf das tiefste Niveau seit Januar ab.
Das Jahresplus im Dax, das zwischenzeitlich bei 10 Prozent gelegen hatte, schmolz binnen weniger Tage auf 2,5 Prozent zusammen. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors Nvidia schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.
Die Marktexperten der Schweizer UBS schlugen in dieselbe Kerbe. Jüngste Signale der US-Notenbank hätten gezeigt, dass nahezu alle Geldhüter weitere Zinserhöhungen für nötig hielten, sollte die US-Wirtschaft nicht noch positiv überraschen. Das ist ein Malus für Tech-Firmen - vor allem für jene, die ihre extrem hohen Vorabinvestitionen erst in ferner Zukunft versilbern können.
Der MDax sackte am Freitagmorgen um 1,5 Prozent ab auf 29.075 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 1,5 Prozent bergab.
Techwerte wie Infineon und Siemens Energy im Dax oder Aixtron und Suss im MDax standen wieder deutlich unter Verkaufsdruck.
Bei Scout24 kochten derweil KI-Verdrängungssorgen wieder hoch, nachdem JPMorgan-Experte Marcus Diebel seine Empfehlung gestrichen hatte. Seine Anwendungsfälle in der Immobiliensuche hätten gezeigt, dass die agentische KI bereits überzeugende, manchmal gar viel bessere Funktionalität biete. Mittelfristig fürchtet Diebel in der Branche den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Verhandlungen mit Maklern, letztlich aber auch mögliche Einbussen an Immobilieninseraten und Nutzer-Traffic.
Gewinner waren rar gesät - darunter Deutz und Freenet . Der Motorenbauer wies den kritischen Bericht eines Leerverkäufers zurück, Freenet wurde von Barclays empfohlen./ag/mis
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