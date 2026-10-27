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27.10.2026 10:09:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste nach Erholung

FRANKFURT (awp international) - Nach den Erholungsgewinnen zum Wochenstart haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst Vorsicht walten lassen. "Geopolitische Risiken, geldpolitische Fragezeichen und eine fragile KI-Fantasie bilden einen Dreiklang, der die Risikobereitschaft der Anleger dämpft. Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Fed-Leitzinsentscheid dürften Anleger ohnehin tendenziell ihr Pulver trocken halten", kommentierte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader.

Der Dax sank zuletzt um 0,1 Prozent auf 25.392 Punkte. Am Montag war der Leitindex zeitweise knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Dienstagvormittag um 0,4 Prozent auf 30.155 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent nach.

Die Aktien von Beiersdorf rutschten nach der Vorlage der Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns als schwächster Dax-Wert um 4,0 Prozent ab, nachdem sie am Freitag noch auf das höchste Niveau seit April geklettert waren. Beiersdorf hielt den Umsatz im dritten Quartal stabil und damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der im Sommer gesenkten Jahresausblick wurde bestätigt. Ein Börsianer wertete aber das Geschäft der Sparte Tesa als Enttäuschung.

Mercedes-Benz enttäuschte die Anleger an der Börse mit einem angepassten Jahresausblick; der Aktienkurs sank um 3,8 Prozent.

Die Titel von Suss Microtec wurden mit einem Kursabschlag von knapp 11 Prozent für ihre gesenkten Jahresziele abgestraft. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie fielen zeitweise auf das tiefste Niveau seit März und verloren seit dem Rekordhoch im Juni damit mehr als 60 Prozent an Wert.

Die Papiere der Porsche AG reagierten mit einem Kursplus von 2 Prozent auf aktuelle Quartalszahlen des Sportwagenbauers. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel, die Profitabilität traf jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick. Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte JPMorgan-Analyst Jose Asumendi.

Cancom senkte wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzzielspanne für 2026. Im dritten Quartal fielen die Erlöse des IT-Dienstleisters und das operative Ergebnis (Ebitda) ging zurück. Der Kurs der Aktie sackte um 5,1 Prozent ab.

Der Finanzdienstleister Hypoport verdiente im dritten Quartal mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Aktie stieg als SDax -Spitzenreiter um 3,6 Prozent./edh/mis

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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