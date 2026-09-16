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16.09.2026 10:00:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Leicht im Plus vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (awp international) - Vor der US-Zinsentscheidung am Abend hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch ein wenig Auftrieb erhalten. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 25.450 Punkte. Er bewegt sich damit weiterhin über der 100-Tage-Linie, die als Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend gilt. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann 0,03 Prozent auf 31.144 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent aufwärts.

Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legten die Kurse an den meisten Handelsplätzen leicht zu. Moderat positive Impulse geben die leicht sinkenden Ölpreise, wenngleich es keine wirklichen Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten gibt. Immerhin stellte US-Energieminister Chris Wright eine schnelle Wiederinbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline in Saudi-Arabien in Aussicht.

Die US-Notenbank Fed mit ihrem Chef Kevin Warsh steht im Fokus, nachdem die Kerninflation in der vergangenen Woche höher als erwartet ausgefallen war und die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik verstärkt hatte. Laut der NordLB liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am Mittwoch bei gut 94 Prozent. "Ob Kevin Warsh unbehelligt oder mit verbalen Blessuren vom Weissen Haus aus der Pressekonferenz heraustreten wird, das ist die eigentlich spannende Frage", heisst es weiter im Kommentar der Landesbank. Denn US-Präsident Donald Trump setzt sich schon lange für Leitzinssenkungen ein.

Aus Branchensicht waren Aktien mit KI-Fantasie besonders stark gefragt. So stiegen die Papiere von Hochtief , Siemens Energy und Infineon um bis zu 3,1 Prozent und gehörten damit zu den Top-Werten im Dax. Im MDax verbuchten Elmos , Aixtron , Suss Microtec , Siltronic und Jenoptik Kursaufschläge zwischen 2,8 und 4,7 Prozent.

Im Prozess der Übernahme durch die Unicredit setzten die Aktien der Commerzbank ihren guten Lauf fort und gewannen 1,3 Prozent hinzu. Ein Marktteilnehmer verwies auf Aussagen von Bankchefin Bettina Orlopp im Rahmen einer Fachkonferenz vom Vortag. Demnach erwarte sie einen höheren Zinsüberschuss im dritten Quartal, Gebührenwachstum und stabile Kosten.

Entgegen einer vorbörslich deutlichen Aufwärtsbewegung ging es für die Aktien von BMW im Xetra-Handel um 0,7 Prozent nach unten. Zuvor hatte die Privatbank Berenberg die Papiere des Autobauers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Der Windturbinenhersteller Nordex erhielt einen Auftrag über 91 Megawatt von Teut Energieprojekte in Brandenburg. Die Nordex-Aktie verteuerte sich um 1,5 Prozent./edh/jha/

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