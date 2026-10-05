Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’680 0.1%  SPI 19’425 0.1%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’171 -0.2%  Euro 0.9289 -0.4%  EStoxx50 6’220 -0.3%  Gold 4’158 0.4%  Bitcoin 71’563 -0.1%  Dollar 0.8291 0.0%  Öl 101.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Zurich Insurance-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Inditex-Aktie schwächelt: Zara löst mit Halloween-Kostüm heftige Kritik aus
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

25’169.39
Pkt
-61.81
Pkt
-0.24 %
09:37:52
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

05.10.2026 09:51:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Leicht im Minus - Sorgen in Europa bleiben

FRANKFURT (awp international) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben sich am deutschen Aktienmarkt zunächst keine grösseren Sprünge abgezeichnet. Der Dax hielt sich im frühen Handel über der runden Marke von 25.000 Zählern, verbuchte jedoch zuletzt einen Abschlag von 0,13 Prozent auf 25.198 Punkten.

Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten sank um 0,33 Prozent auf 30.350 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach.

Nach dem Rekordhoch im Dax von 26.618 Punkten Ende August waren die Aktienkurse in den vergangenen Wochen vor allem wegen der steigenden Ölpreise und deutlich gestiegener Anleiherenditen unter Druck geraten. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex bis auf 24.831 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen. Am Freitag erholte sich der Dax dann etwas im Zuge eines schwächer als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichtes, der Inflations- und Zinssorgen etwas milderte.

In Europa seien weiterhin die hohen Renditen französischer Staatsanleihen ein Belastungsfaktor, erläuterte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Sie spiegelten das Misstrauen der Anleger gegenüber der französischen Fiskalpolitik und der hohen Staatsverschuldung wider. Gleichzeitig hielten die hohen Energiepreise die Inflationssorgen am Leben und belasteten über steigende Benzinpreise zunehmend den privaten Konsum. "Damit fehlt dem europäischen Aktienmarkt weiterhin die entscheidende Entlastung", resümierte Lipkow.

Sorgen bereitet auch die politische Unsicherheit in Deutschland angesichts der jüngsten Landtagswahlen sowie die Situation in Spanien, wo Regierungschef Pedro Sanchez Neuwahlen angekündigt hat.

Am Aktienmarkt setzten am Montag nach einem milliardenschweren Übernahmeangebot von Schneider Electric für den US-Softwarekonzern PTC auch hierzulande die Anleger auf Software-Papiere. Im Dax gewannen SAP 0,8 Prozent, im MDax lagen Nemetschek mit plus 2,8 Prozent an der Spitze. Im Nebenwerteindex SDax führten die Aktien von Teamviewer mit plus 3,7 Prozent das Feld an.

Morgan Stanley wird für den Reifenhersteller Continental optimistischer und votiert mit "Overweight". Continental gewannen an der Dax-Spitze 1,6 Prozent. Hinten im Index verloren die Titel von Siemens Healthineers 1,5 Prozent. Im Nebenwerteindex SDax war mit Carl Zeiss Meditec ein weiterer Medizintechnikhersteller sehr schwach mit minus 4,5 Prozent. Hier belastete eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.

Das SDax-Unternehmen Mutares will die Mehrheit seiner Beteiligung Lapeyre nach Italien verkaufen. Bei Anlegern kommt das gut an, die Papiere der Beteiligungsgesellschaft verteuerten sich um 3 Prozent./ajx/mis

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
08:46 Logo WHS Fed-Protokoll, Job-Schock und Frankreich-Risiko: Jetzt wird es an den Börsen spannend
08:20 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Neues Allzeithoch zum Wochenschluss
02.10.26 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
02.10.26 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht – Bayer unter Druck
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’230.50 19.89 SHBEEU
Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’680.07 05.10.2026 09:36:37
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.90 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Oil, Bonds Seen Pressuring European Market Sentiment
Börse Zürich: SMI liegt zum Start im Minus
Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Geplanter KI-Gipfel im Fokus
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 25’177.86 -0.21%
MDAX 30’336.20 -0.37%