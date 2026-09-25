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25.09.2026 10:15:37

Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Leichter Ölpreisrückgang stützt

FRANKFURT (awp international) - Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der Dax am Freitag wieder zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 25.389 Punkte. Damit würde es das Börsenbarometer auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem es zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann 0,6 Prozent auf 30.976 Zähler.

Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen hatten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung gesorgt. Beim Thema Öl nun gab es nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch eine leichte Entspannung, denn es kam wieder Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg auf.

Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Strasse von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hiess es aus dem Weissen Haus: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, schrieb: "Wir sehen heute, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann." Für den Dax bleibe es bei einer Stabilisierung innerhalb einer Handelsspanne, die gut fünf Prozent vom Rekordhoch entfernt liegt.

Die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar um gut zweieinhalb Cent in zweieinhalb Wochen hilft dem deutschen Export Stanzl zufolge eigentlich auf die Sprünge. Auch die deutschen Konjunkturprognosen hellten sich auf. Der deutsche Leitindex sei im Vergleich zu den grossen Aktienindizes an der Wall Street aber trotzdem abgeschlagen.

Unter den Einzelwerten richtete sich der Fokus auf Hellofresh . Der Kochboxenversender kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr. Die Aktien sackten auf ein weiteres Rekordtief und waren zuletzt mit einem Minus von mehr als zwölf Prozent das klare Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax .

An der Dax-Spitze gewannen die Papiere von Adidas gut zwei Prozent. Der Sportartikelhersteller sei in einem gemischten Branchenumfeld gut unterwegs, schrieb Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC nach dem Besuch eines Innovationstages des Unternehmens. Adidas gewinne Marktanteile und setze seine Strategie zielgerichtet um.

Der Flugzeugbauer Airbus kämpft mit einem Qualitätsproblem beim Kassenschlager A321neo. Nach Angaben eines Sprechers hat der Konzern bei einigen Jets an den Längsversteifungen im vorderen unteren Bereich des Rumpfes "Abweichungen" beim Oberflächenschutz festgestellt. Es handele sich jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem. Airbus habe bereits eine Lösung entwickelt. Die Anteilsscheine von Airbus verloren am Dax-Ende mehr als zwei Prozent./la/jha/

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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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