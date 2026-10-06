Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt nach guten Vorgaben aus USA

FRANKFURT (awp international) - Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt lässt der Leitindex Dax am Dienstag Gewinne folgen. Die Vorgaben aus Asien und den USA sind überwiegend positiv. In New York hatte am Vortag der technologielastige Nasdaq 100 ein Rekordhoch erklommen. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise wurden etwas verdrängt.

Dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August überraschend deutlich eingebrochen war, trübte die Stimmung ebenfalls nicht. Der zweistellige Rückgang im Monatsvergleich geht vor allem auf den Einbruch bei Rüstungs-Grossaufträgen zurück. Bereinigt um den Wert von Grossbestellungen lag der Auftragseingang fast auf dem Niveau des Vormonats.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,76 Prozent auf 25.447 Punkte. "Von technischer Seite ist positiv hervorzuheben, dass es dem Dax gelungen ist, sich oberhalb der 200-Tagelinie zu halten", bemerkten die Experten der Landesbank Helaba. An diese war der Index in der vergangenen Woche herangelaufen bis auf 24.831 Punkte, von wo aus er sich dann wieder erholen konnte.

Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten legte am Dienstag um 0,60 Prozent auf 30.609 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um rund 0,8 Prozent an.

Pharmawerte waren europaweit gefragt. Hierzulande verzeichneten Merck KGaA , Qiagen , Sartorius und Evotec Kursgewinne zwischen gut 3 und fast 5 Prozent. Ein Händler verwies als möglichen Treiber auf einen Bericht der "Financial Times", dem zufolge die beiden Investoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen.

Fraport rutschten um mehr als 2 Prozent ab, nachdem Barclays für die Anteile des Flughafenbetreibers mit einer "Underweight"-Einstufung etwas skeptischer geworden ist.

Für die im Dax notierten Konsumgüterhersteller Henkel und Beiersdorf nimmt Goldman unterschiedliche Haltungen ein. Beiersdorf stuft die Bank nun mit "Sell" ein, während sie die bisherige Verkaufsempfehlung für Henkel zugunsten eines neutralen Votums aufgab. Beiersdorf haben etwas nach, Henkel gewannen 1,4 Prozent./ajx/mis