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14.10.2026 10:03:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt moderat vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Mittwoch einen Teil seiner frühen Gewinne wieder abgegeben. Mit Spannung und einer gewissen Nervosität warten die Anleger auf die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten. Starke Ex- und Importdaten aus China sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise dort stützten hierzulande nur bedingt. Auch die wieder positive Stimmung für Technologieaktien half dem an solchen Werten armen deutschen Leitindex nur wenig.

Im frühen Handel stieg der Dax um 0,2 Prozent auf 25.310 Punkte, womit er weiter um die gleitende 21-Tage-Linie, einen wichtigen kurzfristigen Trendindikator, ringt. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann 0,5 Prozent auf 30.166 Punkte.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht aktuell einen "Abwarte-Markt", in dem sich derzeit kaum einer in grossem Stil positionieren wolle. Dabei verweist er auf Sorgen, "ausgerechnet im vierten Quartal auf dem falschen Fuss erwischt zu werden".

Bevor im Tagesverlauf die US-Verbraucherpreise in den Blick rücken, da sie ein wichtiger Indikator für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank sind, legten allerorten Techaktien wieder zu. Sie sind besonders zinssensibel, weil stark finanzierungsabhängig. Ein Grund für die positive Stimmung für Technologieaktien war ASML . Der niederländische Chipindustrie-Ausrüster überzeugte mit einem starken Quartalsbericht. Zudem kommt der aufgrund der hohen Nachfrage geplante Kapazitätsausbau gut an.

Hierzulande erholten sich Infineon an der Dax-Spitze mit 2,6 Prozent. Im MDax gewannen Aixtron 1,7 Prozent und Elmos 2,9 Prozent. Freenet stiegen um 1,3 Prozent. Der Mobilfunkanbieter übernimmt die Online-Fernsehplattform waipu.tv für rund 76 Millionen Euro komplett.

Viel Bewegung gab es vor allem im Kleinwerte-Index SDax . Dort gewann die Aktie von Evotec als Favoritin 5,8 Prozent. Der Pharmawirkstoff-Entwickler hatte mit seinem vorläufigen Neunmonatsbericht seine Mitte Juli gesenkten Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr bestätigt. Die vorgelegten wichtigsten Kennzahlen übertrafen dabei die durchschnittlichen Analystenprognosen.

Der Windparkentwickler PNE kappte indes seine Jahresergebniserwartung. Dabei hatte er von einem schwierigen Umfeld und sich verzögernden Verkäufen gesprochen. Anleger straften dies ab und das Papier sackte mit 16,2 Prozent Verlust auf ein Sechsjahrestief.

Im Blick stand zudem der Anteilsschein von Mutares , der um 2,5 Prozent stieg. Die Beteiligungsgesellschaft gab Rekordaufträge und ein beeindruckendes Wachstum der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) bekannt und prüft einen möglichen Börsengang.

Für Procredit ging es um 1,0 Prozent hoch. Die Aktie der Bankengruppe hat nun den Platz des IT-Dienstleisters Nagarro im SDax eingenommen, da dieser durch den indischen Konzern Persistent übernommen wurde./ck/mis

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