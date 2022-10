Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt in Richtung 13 000 Punkte

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat sich nach einem starken Montag stabil gezeigt. Die Gewinne zum Handelsauftakt am Dienstag, die den deutschen Leitindex wieder nahe an die Hürde von 13 000 Punkten brachten, bröckelten allerdings zum Teil wieder ab. Auf der einen Seite sorgen zwar weiter fallende Gaspreise weiterhin für Erleichterung und auch der Quartalsbericht von SAP kam bei den Anlegern gut an. Auf der anderen Seite jedoch belasten schwache Zahlen von Covestro und vor allem der von Linde angekündigte Börsenrückzug aus Deutschland die Stimmung. In Kürze werden neue Impulse für den Aktienmarkt vom heimischen Ifo-Geschäftsklima erwartet, das sich weiter eingetrübt haben dürfte.

Im frühen Handel stieg der Dax zuletzt um 0,20 Prozent auf 12 957,85 Punkte und pendelt nun wieder um die 90-Tage-Linie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Die 50-Tage-Linie, die am Vortag überwunden wurde und ebenfalls ein Signalgeber für den mittelfristigen Trend ist, hielt. Der MDax stieg am Morgen um 0,37 Prozent auf 23 326,90 Punkte. Für den EuroStoxx ging es zugleich um 0,40 Prozent auf 3541,78 Zähler nach oben.

Die Aktien von SAP stiegen zeitweise um bis zu fast fünf Prozent, verringerten ihr Plus jedoch zuletzt. Europas grösster Softwarehersteller bekam zur rechten Zeit Unterstützung vom schwachen Euro und kam nicht zuletzt deshalb besser durch das schwierige dritte Quartal als von Experten befürchtet. Analysten äusserten sich insgesamt eher positiv zum Zahlenwerk. So sagte etwa Analyst Knut Woller von der Baader Bank, dass der operative Quartalsgewinn sowie die im Jahresvergleich gesteigerte Bruttomarge im Cloud-Geschäft vor dem Hintergrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Probleme und der Aktienbewertung Pluspunkte seien.

Der Kunststoffkonzern Covestro dagegen verfehlte mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Schätzungen und senkte zudem den Ergebnisausblick am oberen Ende, wie Jefferies-Analyst Chris Counihan monierte. Die Papiere büssten 1,9 Prozent ein. Noch schwächer zeigten sich die Anteilsscheine des Dax-Schwergewichts Linde , die um 4,7 Prozent absackten. Die stark ausgefallenen Quartalszahlen des französischen Konkurrenten Air Liquide wurden wenig beachtet. Vielmehr ist es der geplante Abschied von der Börse in Frankfurt, der belastet. Die Aktien des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers sollen künftig nur noch an der New Yorker Börse notiert werden.

Adidas büssten 2,8 Prozent ein und Puma 2,4 Prozent. Die Aktien der beiden Sportartikelhersteller wurden von negativen Analystenkommentaren belastet. An diesem Tag senkte die US-Bank Morgan Stanley Adidas auf "Underweight" und Puma auf "Equal-weight"./ck/zb