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09.11.2026 10:12:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich nach Korrektur

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat sich am Montag nach zögerlichem Start etwas von seiner Korrektur in der Vorwoche erholt. Nach der ersten Handelsstunde lag der deutsche Leitindex 0,6 Prozent im Plus bei 25.970 Punkten.

Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für Dax-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem frischen Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den Dax der "blaue Tsunami" - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress.

Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig amortisieren, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im Nasdaq 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb halbherzig und kraftlos.

Am deutschen Markt festigte sich am Montag auch der MDax um ein halbes Prozent auf 30.792 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,8 Prozent an.

"Dank seiner niedrigen Tech-Quote ist der Dax bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige Phase gekommen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Positiv für den Dax sei zudem, dass die Positionierung kurz vor dem Wochenende deutlich vorsichtiger geworden sei. Er verwies auf immense Absicherungsgeschäfte am Freitag - mit den höchsten Volumina seit dem Zoll-Crash im April 2025. "Abgesicherte Anleger müssen ihre Aktien in einem fallenden Markt nicht zu jedem Preis auf den Markt werfen", erklärte Altmann. Das mache einen schnellen Rutsch unwahrscheinlicher.

Auch die Aktien von Rheinmetall starten einen zögerlichen Erholungsversuch auf 822,8 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gesehen hatten. Seit der erneuten Gewinnwarnung vom Mittwochabend waren die Papiere des Rüstungskonzerns damit um weitere 21 Prozent abgetaucht. Ihre Höchststände über 2000 Euro hatten sie bereits seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Die Analystenreaktionen auf den neuerlichen Vertrauensverlust waren harsch. Am Morgen gab auch Benjamin Heelan von der Bank of America seine Empfehlung für die Düsseldorfer auf und signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 900 Euro nur vergleichsweise geringes Erholungspotenzial.

SAP profitierten derweil mit plus 2 Prozent von einer Empfehlung von JPMorgan. Sie hatten sich seit Juli ohnehin bereits vom Malus eines "KI-Opfers" erholt und am Donnerstag ein Jahreshoch erreicht, nach 72 Prozent Erholung seit Sommer.

Gea büsste nach Geschäftszahlen ein halbes Prozent ein. Der Anlagenbauer wuchs im dritten Quartal weniger stark als gedacht. Hannover Rück entfernten sich sogar um weitere 2 Prozent von ihrem Rekord am Donnerstag. Der Überschuss habe positiv überrascht, es stellten sich aber einige Fragen hinsichtlich der Solvabilität und des Wachstums, kommentierte Analyst Kamran Hossain von JPMorgan.

Im MDax waren Deutz nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit plus 3 Prozent der Favorit. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Analystin Mira Wiegratz. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein niederländischer Fahrzeugauftrag, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr./ag/nas

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