Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’394 -0.2%  SPI 18’460 -0.2%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’257 0.0%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 5’973 -0.4%  Gold 4’598 2.0%  Bitcoin 72’205 -0.8%  Dollar 0.7961 -0.6%  Öl 63.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Wegovy-Start in den USA und Preisanpassung in China stützen den Kurs
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
UBS-Aktie unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Lufthansa-Aktie verliert: Swiss setzt wegen Wetter weitere Flüge aus
Suche...
eToro entdecken

MDAX 252367 / DE0008467416

32’136.28
Pkt
-30.89
Pkt
-0.10 %
09:38:35
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

12.01.2026 09:42:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil trotz Geopolitik

FRANKFURT (awp international) - Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Montag nahezu unverändert gehalten. Die Eskalation der Lage im Iran sowie die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bremsen die gute Börsenstimmung allenfalls leicht.

Der deutsche Leitindex, der am Freitag mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht und im neuen Jahr bereits um drei Prozent zugelegt hat, gab um 0,01 Prozent auf 25.260 Punkte nach.

Der MDax , der Index der mittelgrossen Börsenwerte, verlor 0,05 Prozent auf 32.151 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank zugleich um 0,38Prozent auf 5.974 Zähler.

Deutsche Aktien hätten einen "fulminanten Start" in das neue Jahr gehabt und inzwischen sei der "Dax aus technischer Sicht massiv überkauft", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die vergangenen Handelstage. "Jetzt steht den Börsen so etwas wie 'die Woche der Wahrheit' bevor", erwartet er, denn allmählich die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 stehe ins Haus. Da müsse sich zeigen, ob die steigenden Aktienkurse auch von steigenden Unternehmensgewinnen gestützt würden.

Trotz immenser geopolitischer Risiken hat der deutsche Leitindex seine positive Historie im ersten Monat des Jahres bislang bestätigt. Als zentraler Kurstreiber gilt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026 dank eines immensen Infrastruktur-Pakets. Aber auch die Entwicklungen in den USA schieben das deutsche Börsenbarometer an, so zuletzt am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht, der der US-Notenbank Fed Experten zufolge mehr "Raum für mehr Zinssenkungen, als es die Projektionen derzeit vorsehen" gegeben habe.

Derweil nahm der Streit zwischen Trump und Powell Fahrt auf: Der Fed-Chef wies strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Fed zurück. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.

Zudem gehen im Iran die Massenproteste gegen das Regime trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiter. Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas ist nun nach eigenen Angaben bereit, neue Sanktionen gegen den Iran vorzuschlagen. Zudem erhöhte Trump den Druck auf die Islamische Republik.

Bevor am Dienstag die US-Banken, angeführt von der Branchengrösse JPMorgan , die Berichtssaison eröffnen, blieb es hierzulande ruhig. Im Dax setzten sich Zalando an die Spitze mit plus 2,5 Prozent, während Allianz mit minus 1,2 Prozent das Schlusslicht waren.

Die Aktien von Beiersdorf profitierten mit plus 1,2 Prozent von einer Kaufempfehlung durch die Deutschen Bank und einer positiven Studie von Bernstein Research. Damit zeichnete sich ein Ausbruchsversuch aus der seit September 2025 laufenden Bodenbildung ab.

Kolportierte Neuigkeiten zum Volkswagen-Konzern (VW) halfen der Aktie des Autobauers indes nicht zu Kursgewinnen. Sie gab vielmehr um 0,6 Prozent nach. Wie die "Automobilwoche" unter Berufung auf unternehmensinterne Quellen berichtet, wollen die Wolfsburger mit ihrer neuen Markenstruktur bis 2030 eine Milliarde Euro einsparen.

Auch dass laut der Nachrichtenagentur Bloomberg, das indische Filialgeschäft der Deutschen Bank auf Interesse bei den indischen Privatbanken Kotak Mahindra und der Federal Bank gestossen sei, hatte auf den Kursverlauf der Bankaktie keinen Einfluss. Das Papier gab um 0,6 Prozent nach. Bereits seit einigen Monaten gibt es Spekulationen, denen zufolge die Deutsche Bank ihr Privatkundengeschäft in Indien abstossen will.

Im MDax setzten unterdessen TKMS ihre Erholungsrally mit plus 5,6 Prozent fort und haben seit Beginn des jungen Jahres bereits mehr als 30 Prozent zugelegt./mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:18 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie nach Zahlen gesucht
09:14 SMI-Höhenflug hält an
08:23 Longevity – Innovation für ein gesundes Morgen
07:16 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte holen auf
09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 32’133.76 -0.10%

finanzen.net News

Datum Titel
09:49 35.000 Haushalte um Odessa ohne Strom
09:49 China ruft zur Nichteinmischung im Iran auf
09:46 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil trotz Geopolitik
09:33 Aktien Asien: Gewinne - Feiertag in Japan
09:19 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert - Weiter über 25.250 Punkte
09:19 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'
09:17 Deutsche Anleihen wenig bewegt - Sentix-Investorenvertrauen im Blick
09:14 Merz verurteilt 'brutale' Gewalt gegen Demonstranten im Iran
09:18 Beiersdorf-Aktie im Aufwind: Analysten-Euphorie treibt den Kurs zum Wochenstart
08:44 Pleitewelle bei Unternehmen rollt weiter