MDAX 252367 / DE0008467416
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29.06.2026 09:36:36
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax solide - Kurs-Rally bei Nagarro
FRANKFURT (awp international) - Nach der schwächeren Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag leicht zugelegt. Die Gewinne hielten sich allerdings in Grenzen, der Dax gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 24.721 Zähler. Für den MDax der mittelgrossen Börsenwerte ging es um moderate 0,1 Prozent nach oben auf 31.623 Punkte.
Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. "An den Aktienmärkten kommen immer wieder Sorgen wegen der hohen Bewertungen im Technologiesektor auf und in der Folge kommt der Dax per saldo nicht vom Fleck", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Es bleibe abzuwarten, in welche Richtung der nächste Impuls die Kurse bewegt.
Ein Unsicherheitsfaktor bleibt zudem der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Strasse von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Massnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.
Mit Blick auf Einzelwerte rückte zum Wochenbeginn ein Titel aus der dritten Börsenreihe ins Rampenlicht. Dem IT-Dienstleister Nagarro liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro stieg um 90 Prozent auf 77 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen.
Unter Druck standen erneut Automobilwerte. Volkswagen setzten die jüngste Kursschwäche fort mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf ein Tief seit 2010. BMW-Aktien fielen ebenfalls minus 1,4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2020.
Steigende Kurse verzeichneten auf Tradegate die Papiere aus der Rüstungsbranche. Rheinmetall , Hensoldt und Renk legten um bis zu zwei Prozent zu, nachdem sie zuletzt auf Tiefstände seit dem Frühjahr vergangenen Jahres gefallen waren. Papiere des Marineschiffbauers TKMS stiegen ebenfalls./bek/stk
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