Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’970 -0.1%  SPI 19’206 -0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’143 -0.1%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’180 0.1%  Gold 5’182 0.3%  Bitcoin 52’773 0.6%  Dollar 0.7736 0.1%  Öl 70.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Dieser Milliarden-Fonds öffnet das Tor zu den Tech-Giganten
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
NVIDIA-Aktie gewinnt: Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
Suche...
eToro entdecken

MDAX 252367 / DE0008467416

31’206.58
Pkt
-225.04
Pkt
-0.72 %
10:19:05
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

26.02.2026 10:21:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach Nvidia-Zahlen

FRANKFURT (awp international) - Dem Dax ist nach der gestrigen Rückeroberung der 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Die mit Spannung erwarteten Nvidia-Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb.

Eine Stunde nach Handelsbeginn sank der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 25.141 Punkte. Der MDax , der die mittelgrossen Börsenwerte enthält, verlor 0,44 Prozent auf 31.294 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,1 Prozent nach unten.

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten weder die KI-Koryphäe Nvidia noch der Softwarekonzern Salesforce zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten liessen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark, für die Aktien zeichneten sich am Donnerstag Gewinne ab. Die Resultate reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners.

Am deutschen Aktienmarkt blieb ebenfalls die Berichtssaison mit einer Flut von Jahreszahlen im Fokus. Ein deutliches Umsatz- und Ergebnisplus halfen dem Internetportal-Betreiber Scout24 ebenso wenig wie das avisierte weitere Wachstum: Die Aktien büssten am Dax-Ende 6,4 Prozent ein und notierten damit so niedrig wie seit April 2024 nicht mehr.

Für Munich Re ging es nach einem zuletzt guten Lauf der Aktien um 2,4 Prozent bergab. Der Rückversicherer übertraf zwar 2025 trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles sein Gewinnziel, blieb aber hinter den Analystenerwartungen zurück. Im laufenden Jahr soll der Gewinn ungeachtet der gesunkenen Preise wie bisher geplant weiter zulegen.

Allianz-Titel gaben um 0,9 Prozent nach. Ein Händler sah die Geschäftsentwicklung des Versicherers trotz eines Rekordgewinns bestenfalls im Rahmen der Erwartungen und den Ausblick darunter. Beim operativen Gewinn liege der Analystenkonsens bereits am oberen Ende der Unternehmens-Zielspanne.

Dagegen schaffte die Deutsche Telekom ein Kursplus von 0,5 Prozent. Ein Börsianer sprach von etwas durchwachsenen Zahlen und Unternehmenszielen. Die gute heimische Geschäftsentwicklung sichere die Aktie aber nach unten ab.

Die Titel von MDax-Schlusslicht Freenet sackten um weitere 11,5 Prozent ab. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter blieb mit seinen Jahreszahlen sowohl hinter der eigenen Planung als auch den Analystenerwartungen zurück. Der Ausblick auf 2026 enttäuschte ebenfalls.

Beim Gabelstaplerhersteller Kion sorgte ein ebenfalls enttäuschender Ausblick für Kursverluste von 6,3 Prozent. Im Schlepptau von Kion gaben die Anteile des Konkurrenten Jungheinrich um 3,6 Prozent nach.

Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron geht nach den Umsatz- und Gewinneinbussen 2025 vorsichtig ins neue Jahr, was am Markt ebenfalls nicht gut ankam: Die Aktien verloren nach deutlichen Anfangsverlusten zuletzt noch 1,3 Prozent.

Für Hensoldt ging es um 3,6 Prozent nach unten, obwohl der weltweite Rüstungsboom dem Radar-Spezialisten einen Auftragsrekord und einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft beschert hatte. Die Jahreszahlen seien recht durchwachsen, hiess es derweil aus dem Markt.

Dagegen konnten sich die Anleger bei MDax-Spitzenreiter Puma über ein Kursplus von 6 Prozent freuen. Die Zahlen des Sportwarenherstellers für das vergangene Quartal seien weniger schlecht ausgefallen als befürchtet, kommentierte Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. "Wie erwartet gibt es keine Dividende für 2025. Der Ausblick für 2026 liegt auf Höhe des Konsens", so der Experte.

Im Nebenwerte-Index SDax büssten die Aktien von Gerresheimer weitere gut 13 Prozent ein. Die Krise beim Verpackungsspezialisten spitzt sich weiter zu. Der Konzern muss sich weiteren Prüfungen durch die Finanzaufsicht Bafin stellen.

Dagegen verteuerten sich die zuletzt schwachen Titel von Spitzenreiter Adesso um mehr als 10 Prozent. 2025 verhalf nicht zuletzt ein starkes Schlussquartal dem IT-Dienstleister zu überraschend guten Ergebnissen. Für das laufende Jahr erwartet Adesso trotz der anhaltend schwachen Konjunktur ein weiteres Wachstum./gl/stk

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
08:10 Struki Kompakt (1/7): Grundlagen & Risiken – was Strukturierte Produkte wirklich sind – Finanz.Punkt. – der Podcast für deine finanzielle Bildung
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’528.50 19.97 SB5BKU
Short 14’816.76 13.98 BZWSSU
Short 15’375.79 8.96 SJUBNU
SMI-Kurs: 13’970.40 26.02.2026 10:17:31
Long 13’355.48 19.15 SH7BGU
Long 13’069.79 13.77 SVRB0U
Long 12’507.72 8.87 S1FBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Nachmittag
Alcon-Aktie im Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum
Deutsche Telekom-Aktie unverändert: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
PayPal-Aktie dreht ins Minus: Übernahmegerüchte treiben den Kurs nur zeitweise an
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Dreistelliges Umsatzwachstum und schwarze Zahlen
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Top-Rankings

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’201.39 -0.73%

finanzen.net News

Datum Titel
10:09 Ölpreise legen etwas zu - Worauf Anleger warten
10:04 ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro
10:04 Was man zu den ÖPNV-Warnstreiks wissen muss
10:04 ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
09:58 ROUNDUP/US-Kampfpilot festgenommen: Chinesische Piloten trainiert?
09:57 ROUNDUP: Viele Verletzte nach schweren russischen Angriffen in Ukraine
09:55 Nach Champions-League-Aus: Borussia Dortmund kappt Ergebnisprognose
09:49 ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 404 Euro
09:48 OTS: Asahi Kasei / Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme ...
09:56 Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen