FRANKFURT (awp international) - Nach dem stark erholten Wochenauftakt geht es für den Dax am Dienstag zunächst um die Verteidigung dieser Kursgewinne. In der ersten Handelsstunde ist sie dem deutschen Leitindex weitgehend gelungen: Er liegt nach gut 2 Prozent Kursplus am Montag rund eine Stunde nach Handelsstart ein halbes Prozent im Minus bei 25.197 Punkten.

Bis zum Wochenende war der Dax im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als 8 Prozent abgesackt.

Gerade im Tech-Sektor hatten die Anleger am Montag ein Kursfeuerwerk abgebrannt. "Jensen Huang hat die Börsen nach unten gerissen. Und Jensen Huang hat eine atemberaubende Erholung ausgelöst", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Er spielte damit auf die Führungskrise bei Nvidia an, die Huang mit seinem vorübergehenden Abschied ausgelöst hatte. Seine Rückkehr feierte die Börse mit einem Nvidia-Kurssprung um fast ein Drittel. Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen waren plötzlich kein Thema mehr.

Der Nasdaq 100 als US-Auswahlindex für Tech-Werte gewann am Montag fast 7 Prozent, der Halbleiter-Branchenindex sogar fast 14 Prozent. Wer nach dem vorherigen Kurseinbruch auf weiter fallende Kurse gesetzt hatte, wurde vom echten Kaufinteresse und Eindeckungen von Leerverkäufen zerrieben.

"Plötzlich ist der KI-Trade wieder in Mode", so Altmann. "Jetzt muss sich zeigen, welchen Anteil der KI-Sorgen Huangs Rückkehr auch längerfristig zerstreuen kann. Jetzt muss sich zeigen, ob es nach der imposanten Trendwende von gestern Anschlusskäufer gibt, die den Markt in Richtung der vorherigen Höchststände treiben."

Der MDax büsste am Dienstagmorgen 0,1 Prozent ein auf 29.271 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,4 Prozent abwärts. Der Tech-Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gab nach zeitweise über 5 Prozent Plus am Vortag nun um fast ein Prozent nach.

Auch die deutschen KI-Werte wie Infineon und Siemens Energy legten wieder etwas den Rückwärtsgang ein. Deutlich unter Druck gerieten Aixtron nach einer Verkaufsempfehlung der UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde ein ausserordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Analyst Harry Blaiklock.

Die grosse Frage sei allerdings, was danach komme. Er geht davon aus, dass der Markt auch nach der Kurskorrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 einpreist. Blaiklock sieht dieses aber eher bei lediglich 18 Prozent.

Gefragt sind derweil insbesondere Rüstungswerte, die zuletzt einen schweren Stand hatten. Rheinmetall löste sich weiter von ihrem jüngsten Tiefpunkt seit dem Jahr 2025. Hier warten Börsianer gespannt auf den Kapitalmarkttag am Ende der Woche. Barclays-Experte Afonso Osorio geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihre Ziele bis 2030 stutzen und für 2027 zurückhaltend planen. Nach den jüngsten Enttäuschungen vielleicht keine schlechte Idee.

Klar im Plus liegen auch Aktien von Flatexdegiro und Aumovio . Den Autozuliefer sieht der Citigroup-Experte Ross MacDonald als recht gute Absicherungsidee für KI-lastige Depots. Den Onlinebroker drängt derweil sein aktivistischer Aktionär PrimeStone Capital, sich für eine Übernahme ins Schaufenster zu stellen./ag/zb