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05.11.2026 09:45:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Rekord greifbar - Rheinmetall schwach

FRANKFURT (awp international) - Der Dax ist am Donnerstag erneut dicht an sein Rekordhoch herangerückt. Am Vortag hatte er sich diesem bereits genähert, nachdem der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen neue Risikofreude bei den Anlegern geweckt hatte.

Im frühen Handel verbuchte der deutsche Leitindex zuletzt ein Plus von 0,61 Prozent auf 25.598 Punkte. Bis zu seinem Höchststand vom August bei 26.618 Punkten fehlt nicht viel. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte um 1,24 Prozent auf 31.565 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.

Der klare Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat hatte auch den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch nach oben katapultiert. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump zwar nicht ohne Weiteres umkehren - aber zumindest empfindlich stören.

"Die Märkte können dem Wahlergebnis gleich mehrere positive Faktoren auf einmal abgewinnen", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Das Ergebnis stand schnell fest, es ist eindeutig, Trump akzeptiert es und geteilte politische Macht bringt weniger Risiko für politische Überraschungen. Die Börse liebt Berechenbarkeit und steigt."

Für die Anleger von Rheinmetall scheint derweil der Donnerstag ein rabenschwarzer Tag zu werden, nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste. Die Strategie der Düsseldorfer sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Die Aktien brachen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz im Dax um fast 17 Prozent ein.

Aus dem Dax berichten neben Rheinmetall auch die Deutsche Telekom , DHL Group , Siemens Healthineers , die Commerzbank sowie am Nachmittag Hochtief über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal.

Die Aktien der Telekom gaben um rund 3 Prozent nach. Die Zahlen seien stark ausgefallen und lägen über den Erwartungen, sagte ein Händler. Er verwies allerdings auch auf wieder aufkommende Sorgen bezüglich einer kompletten Fusion mit T-Mobile US . Die Dividende will die Telekom erhöhen um zehn Prozent, am Markt war aber mit einer noch stärkeren Steigerung gerechnet worden.

Die Anteile des Medizintechnikers Siemens Healthineers sanken um 0,8 Prozent nach vorbörslich noch höherem Abschlag. Der Ausblick sei nicht gut genug, um das hohe Kursniveau zu halten, hiess es zunächst am Markt. Für die Papiere der DHL ging es in ähnlicher Grössenordnung nach unten. Commerzbank verloren 2,5 Prozent.

Die Anteile von Lanxess sprangen im MDax um fast 17 Prozent hoch. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieben die Analysten von JPMorgan. Auch der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe die trüben Erwartungen übertroffen.

Positiv reagierten zudem die Aktien des Motorenherstellers Deutz und des Grossküchenausrüsters Rational auf Quartalszahlen. Die Kurszuwächse bewegten sich zwischen 4,4 und 5,3 Prozent./ajx/jha/

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