SMI 13'490 0.2%  SPI 18'607 0.3%  Dow 49'150 -0.1%  DAX 25'259 -0.1%  Euro 0.9323 0.1%  EStoxx50 6'027 0.4%  Gold 4'604 -0.5%  Bitcoin 77'207 -0.5%  Dollar 0.8015 0.2%  Öl 64.3 -1.7% 
MDAX 252367 / DE0008467416

31’800.44
Pkt
26.20
Pkt
0.08 %
09:39:37
15.01.2026 09:51:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach kleinem Rücksetzer stabil

FRANKFURT (awp international) - Nach dem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte ist der Dax am Donnerstag kaum verändert in den Tag gestartet. Es mangelt an richtungsweisenden Impulsen. Die könnten am Nachmittag mit US-Wirtschaftsdaten in den Markt gelangen.

Der deutsche Leitindex gab am Vormittag um 0,1 Prozent auf 25.269 Zähler nach. Am Dienstag hatte der Dax in einer siebentägigen Rekordjagd erstmals in seiner Geschichte den Sprung über die Schwelle von 25.500 Punkten geschafft. Am Mittwoch dann gab er moderat nach.

Der MDax , der Index der mittelgrossen Börsenwerte, stieg im frühen Donnerstagshandel um 0,1 Prozent auf 31.805 Punkte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, legte derweil um 0,4 Prozent auf 6.027 Punkte zu.

Nach Wirtschaftsdaten am Vortag, die Beobachtern zufolge eher gegen bald weitere Leitzinssenkungen in der weltgrössten Volkswirtschaft sprachen, dürften an diesem Tag der Empire-State- und der Philadelphia-Fed-Index sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den Fokus rücken.

"Präsident Trump hat zuletzt erneut deutliche Zinssenkungen gefordert, obwohl das inflationäre Umfeld als auch die konjunkturelle Entwicklung für einen eher vorsichtigen Ansatz sprechen", schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Die anstehenden Daten dürften erste und wichtige Hinweise auf die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe zu Beginn des neuen Jahres lieferten. "Nachdem die Stimmungsindizes zuletzt eher enttäuscht haben, wird nun mit Verbesserungen gerechnet."

Angesichts der im Dezember gesunkenen Arbeitslosenquote und den sich auf einem sehr niedrigen Niveau befindenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe spreche auch von dem Hintergrund der gestiegenen Einzelhandelsumsätze "nichts für eine weitere Zinssenkung bereits in diesem Monat", schrieben sie. Dabei verwiesen die Helaba-Analysten Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg darauf, dass der Markt aktuell bis Ende des Jahres 2026 von zwei kleinen Senkungsschritten ausgehe, diese aber bereits vollständig in die Kurse eingepreist seien.

Bevor zudem in den USA die Berichtssaison weitergeht, dürften hierzulande Unternehmen aus der Halbleiterbranche einen Blick wert sein. Aixtron stiegen um 4,4 Prozent und im SDax gewannen Suss und Siltronic mit über fünf Prozent. TSMC übertraf mit einem starken Gewinnwachstum im Schlussquartal 2025 die Erwartungen und zeigte sich auch optimistisch für das erste Quartal. Zudem erwartet der weltweit führende Auftragsfertiger von Chips 2026 hohe Investitionen. Das bestätige die optimistischen Signale von Chipdesignern hinsichtlich der Nachfrage nach KI-Hardware, hiess es am Markt.

Adidas profitierten als einer der Spitzenwerte im Dax mit plus 1,6 Prozent von einem positiven Kommentar der Bank Santander. Diese startete die Bewertung der Aktie des Sportartikelherstellers mit "Outperform".

Die Vorzugsaktie von Henkel gab um 0,6 Prozent nach. Konkurrent H.B. Fuller hatte tags zuvor mit seinem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt. Die Zahlen des US-Klebstoffherstellers für das vierte Quartal 2025 waren zudem durchwachsen ausgefallen./ck/mis

