Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit Kursgewinnen in den Feiertagshandel

FRANKFURT (awp international) - Der Dax ist am Donnerstag höher in den Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt gestartet. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra legte der deutsche Leitindex um 0,99 Prozent auf 24.375 Zähler zu. Der MDax der mittelgrossen Werte gewann 0,72 Prozent auf 31.625 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent. Technologie- und Automobilwerte waren gefragt.

Im Blick steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Grossmächte bemüht. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking./ajx/jha/