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14.05.2026 09:48:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit Kursgewinnen in den Feiertagshandel

FRANKFURT (awp international) - Der Dax ist am Donnerstag höher in den Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt gestartet. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra legte der deutsche Leitindex um 0,99 Prozent auf 24.375 Zähler zu. Der MDax der mittelgrossen Werte gewann 0,72 Prozent auf 31.625 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent. Technologie- und Automobilwerte waren gefragt.

Im Blick steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Grossmächte bemüht. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking./ajx/jha/

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Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

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Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’751.62 19.15 SNQBTU
Short 14’001.59 13.98 BVLSMU
Short 14’538.35 8.93 S1MBTU
SMI-Kurs: 13’212.96 13.05.2026 17:31:05
Long 12’643.37 19.29 SKPBQU
Long 12’373.44 13.81 S9OBOU
Long 11’831.15 8.87 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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SDAX 18’468.57 1.36%
HDAX 12’972.92 1.08%
CDAX 2’094.26 1.15%
XDAX 24’332.22 0.50%