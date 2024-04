Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt weiter zu - Rekord rückt näher

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Montag weiter zugelegt. Nach dem starken Ausklang der vergangenen Woche reichte es in der ersten Handelsstunde für ein Plus von 0,28 Prozent auf 18 211,64 Punkte. Damit näherte sich der deutsche Leitindex gleichwohl seinem Anfang April erreichten Rekordhoch von 18 567 Punkten noch etwas weiter.

Für den MDax der mittelgrossen Börsenunternehmen ging es am Montagvormittag um 0,43 Prozent auf 26 287,17 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.

Die Experten der Landesbank Helaba warnten vor zu hohen Erwartungen an den Dax. Denn Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone könnten die Zinssenkungserwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB) auf die Probe stellen, hiess es. Spanien berichtete für den April einen etwas geringeren Preisanstieg als erwartet. Am frühen Nachmittag folgen Daten aus Deutschland. Dazu entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwochabend über ihre weitere Geldpolitik. Es wird allgemein erwartet, dass sie den Leitzins unverändert belassen wird. Im Fokus werden Signale stehen, wann es später im Jahr zu einer Zinssenkung kommen wird.

Am Freitag hatte es der Dax mit deutlichen Gewinnen auch auf Wochensicht klar in positives Terrain geschafft. Geholfen hatten ihm starke Geschäftszahlen der US-Tech-Riesen Alphabet und Microsoft , die dem New Yorker Auswahlindex Nasdaq 100 eine Kursrally bescherten. Dieser folgten zu Beginn der neuen Woche die asiatischen Handelsplätze.

Die Berichtssaison der Unternehmen läuft derzeit auf Hochtouren. Sie hatte zuletzt positive Signale gesendet. Im weiteren Wochenverlauf stehen mit den Quartalsberichten von Amazon und Apple die Geschäftsentwicklungen weiterer Tech-Riesen auf dem Programm, die das Potenzial haben, den Gesamtmarkt zu beeinflussen.

Die zuletzt starken Aktien von der Deutsche Bank büssten am Montagvormittag als Dax-Schlusslicht 4,4 Prozent ein. Die Übernahme der Postbank könnte ein teures Nachspiel haben. Im Streit mit früheren Aktionären des gekauften Instituts über die Angemessenheit des Übernahmepreises hatte das Oberlandesgericht Köln angedeutet, dass Teile der Ansprüche in einer späteren Entscheidung für begründet befunden werden könnten. Daher gab die Deutsche Bank die Bildung einer milliardenschweren Rückstellung bekannt.

Im MDax ging es für Morphosys um 0,8 Prozent bergab. Händler verwiesen auf Spekulationen über die Sicherheit des Wirkstoffs Pelabresib. Am späten Abend veröffentlicht der Wirkstoffforscher Zahlen für das erste Quartal. Diese dürften angesichts der bevorstehenden Übernahme durch den Pharmariesen Novartis aber auf ein mässiges Interesse stossen.

Beim Sportwagenbauer Porsche AG sorgte der überraschend deutliche Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal für einen Kursverlust von 3,9 Prozent.

Dagegen setzte sich Daimler Truck mit plus 1,8 Prozent an die Dax-Spitze. Die Nachricht, dass die US-Gewerkschaft UAW deutliche Gehaltserhöhungen für Arbeiter des Nutzfahrzeug-Herstellers im Bundesstaat North Carolina durchgesetzt hat, konnte den schon zuletzt stabilisierten Aktien nichts anhaben. Die Papiere des Konkurrenten Traton im Nebenwerte-Index SDax zogen nach durchaus positiven Analystenkommentaren um 4,9 Prozent an.

SDax-Spitzenreiter war Heidelberger Druck mit plus 7,6 Prozent. Der Druckmaschinenhersteller hofft laut einem Artikel der "Wirtschaftswoche" auf eine Verbesserung der Auftragslage. Im MDax belegte der Recyclingspezialist Befesa mit Gewinnen von 1,6 Prozent einen der vorderen Plätze. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte die Papiere hochgestuft.

Die Aktionäre des Börsenrückkehrers Douglas konnten sich über einen Kursanstieg von 4,1 Prozent freuen, nachdem mehrere Analysten die Beobachtung der Aktie mit Kaufempfehlungen sowie Kurszielen über dem jüngsten Schlusskurs aufgenommen haben. Der Kurs war nach dem Börsengang im März auf Talfahrt gegangen und hatte sich zuletzt nur mühsam erholt./gl/mis