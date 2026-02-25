Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’020 0.2%  SPI 19’255 0.3%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’040 0.2%  Euro 0.9126 0.1%  EStoxx50 6’149 0.5%  Gold 5’184 0.8%  Bitcoin 50’711 2.3%  Dollar 0.7742 0.1%  Öl 71.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warburg Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Hold
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wolters Kluwer-Aktie tiefer: Umsatz und Gewinn legen dank KI-Lösungen zu
Rohstoffpreise am Mittwochvormittag
Santander-Aktie gewinnt: Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern
Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

31’505.25
Pkt
95.75
Pkt
0.30 %
10:05:52
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

25.02.2026 10:18:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax klettert wieder über 25.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (awp international) - Der Dax ist am Mittwoch vor den wichtigen Nvidia-Zahlen erneut über die 25.000-Punkte-Hürde gestiegen. Eine Stunde nach Handelsbeginn behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,20 Prozent auf 25.037 Punkte. Am Dienstag hatte er kaum verändert knapp unter der runden Marke geschlossen.

Für den MDax , der die mittelgrossen Börsenwerte enthält, ging es um 0,30 Prozent auf 31.504 Punkte hoch. Der am Dienstag ebenfalls wenig bewegte Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Die neuen Zölle von Donald Trump hätten den Dax nur kurzfristig aus dem Tritt gebracht, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. In seiner Rede zur Lage der Nation sei der US-Präsident ohne neue Zolldrohungen ausgekommen, nachdem ihm das jüngste Urteil des obersten US-Gerichts ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand genommen habe. Zudem hätten sich die Anleger bei diesem Thema "inzwischen ein dickes Fell zugelegt".

Für wichtiger hält Stanzl ohnehin die am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des auf KI-Chips spezialisierten Tech-Riesen Nvidia sowie generell die Bewertungen von KI-Aktien. Die diesbezüglichen Signale aus den USA sind positiv. Am Dienstag hatten die New Yorker Börsen dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) Kursgewinne erzielt.

Nvidia sei allerdings "dazu verdammt, die Erwartungen zu übertreffen", warnte Stanzls Kollege Christian Henke vom Broker IG. Und die Messlatte für die Quartalsbilanz und den Ausblick lägen hoch, da allgemein mit neuen Rekordergebnissen gerechnet werde. Falls Nvidia enttäusche, "könnte nicht nur der Aktienkurs des Big Tech-Konzerns unter die Räder geraten, auch der gesamte Aktienmarkt würde darunter leiden".

In Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte ebenfalls weiter. Aus dem Dax berichteten der Baustoffhersteller Heidelberg Materials , der Energiekonzern Eon und der Medizinkonzern Fresenius über ihre Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr.

Die Aktien von Fresenius - vor knapp einer Woche noch so teuer wie seit 2018 nicht mehr - rutschten um weitere 2,5 Prozent ab. Sowohl die Zahlen, die sonst oft für positive Überraschungen gut seien, als auch der Ausblick sähen auf den ersten Blick durchwachsen aus, sagte ein Börsianer. Er erinnerte daran, dass am Dienstag schon die Zahlen des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) ) belastet hatten. An diesem hält Fresenius nach wie vor eine Beteiligung.

Bei Heidelberg Materials hiess es aus dem Markt, der freie Barmittelfluss und die Nettoverschuldung seien schlechter als erwartet ausgefallen. Zudem liege die Konsensschätzung für das bereinigte Ebit - das sogenannte RCO - im laufenden Jahr bereits am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Der erneute Rekord beim operativen Gewinn (Ebit), den die Heidelberger 2026 weiter steigern wollen, verfing bei den Anlegern nicht - die Aktien verloren 3 Prozent.

Die gut gelaufenen Eon -Titel zeigten nach der Zahlenvorlage wenig Dynamik - zuletzt gewannen sie 0,4 Prozent. Der Energiekonzern konnte dank milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau des Energienetzes das bereinigte operative Ergebnis steigern und plant bis 2030 weitere Milliarden-Investitionen. Ein Händler attestierte Eon einen konservativen Ausblick - im vergangenen Jahr hätten die Essener insgesamt ordentlich abgeschnitten. JPMorgan-Analyst Pavan Mahbubani nannte die Ziele für die kommenden Jahre eine Enttäuschung.

Im MDax führten die nur anfangs freundlichen Aktien von Auto1 mit minus 6,7 Prozent die Verliererliste an. Sie sackten zudem auf den tiefsten Stand seit April ab. Die Aktien des Internet-Gebrauchtwagenhändlers seien schon vor dem Geschäftsbericht schwach gewesen, weil am Markt damit gerechnet worden sei, dass im Ausblick Wachstum gegenüber Ergebnissen priorisiert werde, schrieb Analyst Giles Thorne von Jefferies. Genau so sei es nun gekommen.

Dagegen sprangen die Titel von Spitzenreiter Nordex um 13 Prozent nach oben und erreichten den höchsten Stand seit dem Jahr 2002. Jefferies-Experte Constantin Hesse attestierte dem Windturbinenbauer ein "hervorragendes viertes Quartal". Auch der Jahresausblick sowie die mittelfristige Prognose für die Geschäftsentwicklung seien besser als gedacht. RBC-Analyst Colin Moody sieht nun Potenzial, dass die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und darüber hinaus steigen könnten./gl/stk

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:29 SMI klettert erstmals über 14.000er-Marke
09:25 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
08:00 Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips treten auf der Stelle
24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
23.02.26 Renditechancen in Zukunftsbranchen: Step-Down Autocallable Barrier Reverse Convertibles auf innovative US-Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’565.14 19.44 S21BUU
Short 14’862.98 13.86 S43BWU
Short 15’441.81 8.72 SY7BHU
SMI-Kurs: 14’020.13 25.02.2026 10:04:39
Long 13’470.50 19.71 SXVBKU
Long 13’179.81 14.00 SIJB0U
Long 12’537.85 8.92 SXPBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
SMI nach Rekord letztlich unter 14'000 Punkten -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Wall Street schliessen weit im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag Verlust reich
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag gefragt
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’504.40 0.30%

finanzen.net News

Datum Titel
10:01 Wolters Kluwer profitiert von KI-Lösungen - Umsatz und Gewinn legen zu
09:57 ROUNDUP: Auto1 enttäuscht mit Gewinnplänen - Aktie sackt weiter ab
09:56 Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen
09:54 AKTIE IM FOKUS 2: Auto1 gedreht - Bodenbildungsversuch zunächst gescheitert
09:52 Ex-Prinz Andrew: Polizei beendet Durchsuchungen in Windsor
09:51 ROUNDUP 2: Deutsche Wirtschaft wächst - aber größere Haushaltslöcher
10:00 Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten
09:56 Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an
09:40 OTS: Proxima Fusion / Alpha Alliance: Über 30 Industriepartner treiben mit ...
09:38 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Entgeltlücke wird ...