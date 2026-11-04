DAX 40 998032 / DE0008469008
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04.11.2026 10:00:37
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Plus nach US-Zwischenwahlen
FRANKFURT (awp international) - Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der Dax am Mittwoch zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten wieder übersprungen. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 0,59 Prozent auf 26.018 Punkte.
Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, sprach angesichts des Triumphs der Demokraten von einem blauen Tsunami. "Ursächlich für die Wahlpleite der Republikaner war die hohe Teuerung, aber auch der Bau von KI-Rechenzentren sorgt zunehmend für Frust in grossen Teilen der Bevölkerung."
Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, schrieb: "Der Wahlverlierer des Tages heisst Donald Trump. Die USA werden in zwei Monaten eine geteilte Regierung bekommen und das verringert das Risiko grösserer politischer Veränderungen. Das war in der Vergangenheit positiv für den Dax, da die politischen Unsicherheiten, die damit verbunden sind, nachlassen."
Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte um 0,54 Prozent auf 30.910 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,9 Prozent.
Die Berichtssaison hält zur Wochenmitte aus dem Dax Quartalszahlen von Fresenius , Vonovia , Heidelberg Materials , BMW , Continental und Scout24 bereit.
Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hatte im dritten Quartal von einer Nachfrageerholung profitiert und bestätigte die Jahresziele. Analysten lobten die Entwicklung. Die Anteile verteuerten sich an der Dax-Spitze um mehr als 7 Prozent.
Der Reifenhersteller Continental hob nach einem starken Quartal die Gewinnprognose an. Für die Aktien ging es um rund 6 Prozent hinauf. BMW hingegen hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung herausgegeben. Der Kurs gab am Mittwoch um 1,8 Prozent nach.
In MDax waren die Anteile des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 nach finalen Quartalszahlen mit minus 3,4 Prozent auffällig schwach. Vorn im Index gewannen Siltronic mehr als 8 Prozent. Der Chipzulieferer hatte den Jahresausblick angehoben./ajx/stk
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