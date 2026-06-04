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04.06.2026 09:36:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas erholt - KI-Rally stockt aber

FRANKFURT (awp international) - Nach einem schwachen Vortag hat sich der Dax am Donnerstag zum Auftakt in den Feiertagshandel stabilisiert. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind jedoch schwächer. Die KI-Rally gerät etwas ins Stocken. Mit Broadcom konnte in den USA eine der KI-Grössen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt derweil undurchsichtig.

Der Dax legte im frühen Handel um 0,38 Prozent auf 24.889 Punkte zu. Der MDax mit den mittelgrossen Börsenunternehmen zog um 0,56 Prozent auf 32.919 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um gut 0,4 Prozent nach oben.

Unter Druck stehen am Donnerstag auch hierzulande Halbleiterwerte nach der jüngsten, vom KI-Sektor getriebenen Rally. Infineon etwa verloren am Dax-Ende 3,1 Prozent. Sie sind mit einem Plus von 126 Prozent im laufenden Jahr aber noch immer der mit Abstand stärkste Dax-Wert.

Scout24 gewannen an der Dax-Spitze 3,4 Prozent. Goldman Sachs sieht für den Internetportalbetreiber zweistelliges Gewinnwachstum und startete die Bewertung mit "Buy".

Am deutschen Markt stehen ferner Index-Änderungen im Blick, die am 22. Juni in Kraft treten. Die Aktien des Baukonzerns Hochtief steigen wie von Experten erwartet in den Dax auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW -Beteiligungsgesellschaft Porsche SE , die in den MDax absteigen.

Hochtief gaben am Donnerstag leicht nach. Innerhalb eines Jahres haben sie sich in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hiess es unlängst in einer Analyse der LBBW.

In den Index der mittelgrossen Werte werden die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Waferherstellers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec aufgenommen. In den Kleinwerteindex SDax absteigen müssen die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich .

Puma bekamen am Donnerstag von einer Kaufempfehlung der Citigroup Auftrieb. Die Titel des Sportartikelherstellers gewannen fast 4 Prozent. Analystin Monique Pollard setzt bei Puma nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta vor allem auf die mittelfristigen Chancen in China./ajx/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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Short 14’035.16 13.86 SYKBAU
Short 14’552.78 8.99 SYYBEU
SMI-Kurs: 13’288.55 04.06.2026 09:29:33
Long 12’652.11 19.28 SI6BUU
Long 12’381.66 13.93 S9OBOU
Long 11’838.33 8.93 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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