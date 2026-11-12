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12.11.2026 10:06:37

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erklimmt Rekordhoch

FRANKFURT (awp international) - Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax stieg am Donnerstag im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 26.998,32 Punkte auf ein Rekordhoch und blieb damit nur einen Hauch unter der viel beachteten Marke von 27.000 Punkten. Der MDax gewann 0,1 Prozent auf 31.098 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent aufwärts.

Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit verbunden sinkende Ölpreise sind die wichtigsten Gründe für die aktuell gute Stimmung an den Börsen. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft." Gute Quartalsergebnisse am letzten Tag der Berichtssaison unterstützen die Kurse ebenso.

Gegen die positive Tendenz trübte sich die Stimmung des Technologiesektors nach den jüngsten ermutigenden Signalen wieder ein. Grund dafür sind Medienberichte über eine mögliche Ablösung von Nvidia-Chef Jensen Huang nach einer Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin. Der Verwaltungsrat des Halbleiterkonzerns schaltete sich zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen berichteten.

Die Nvidia-Aktie sackte auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen um 7 Prozent ab. Im Dax waren die Papiere von Infineon mit minus 2,8 Prozent das Schlusslicht. Im MDax gehörten die Aktien von Siltronic , Suss Microtec , Aixtron und Jenoptik mit Kursrückgängen zwischen 1,8 und 2,3 Prozent zu den schwächsten Werten.

Siemens verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. So knackte der Technologiekonzern beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele. Die Aktie stieg als Dax-Spitzenreiter um 4,8 Prozent.

Die Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds liessen den Versicherer hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen. Die Allianz-Aktie legte um 1,9 Prozent zu.

Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen zehrten beim weltgrössten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn. Dennoch blieben die versicherten Grossschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet. Die Munich-Re-Anteilsscheine stiegen um 1,7 Prozent.

Die Merck KGaA hob nach einem überraschend guten dritten Quartal ein weiteres Mal ihre Jahresziele an. In den drei Monaten bis Ende September hatte das Unternehmen erneut von einem florierenden Geschäft in seiner Laborsparte (Life-Science) insbesondere mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelproduktion profitiert. Die Merck-Titel verteuerten sich um 2,6 Prozent.

Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius hat rund 13,4 Millionen Aktien am Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) zum Preis von 39 Euro je Aktie verkauft und damit einen Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro erzielt. Die Finanzbeteiligung an FMC sinkt damit auf etwa 20 Prozent. Die FMC-Aktie stieg um 0,4 Prozent, jene von Fresenius gewann 2,0 Prozent.

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet steigerte in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz um gut ein Viertel. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) ging hingegen um 5,7 Prozent zurück. Analysten hatten bei beiden Kennziffern in etwa die Grössenordnungen auf dem Zettel. Die Freenet-Anteile gewannen an der MDax-Spitze 4,0 Prozent.

Die Aktien von Patrizia reagierten mit einem Kurssprung auf ein Übernahmeangebot. Wie die Immobiliengesellschaft mitteilte, plant die Grossaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung und bietet für diesen Schritt den Aktionären 8,20 Euro je Patrizia-Aktie. FCP will ihre bisherige Beteiligung von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen. Die Patrizia-Papiere schnellten um gut 20 Prozent nach oben, blieben mit 7,59 Euro aber noch merklich unter dem Kaufgebot.

Die Titel des Prothesenherstellers Ottobock sackten nach Quartalszahlen auf ein Rekordtief und verloren zuletzt 13 Prozent. Die Analysten von Jefferies sehen ein zunehmend herausforderndes Umfeld bei den Kostenerstattungen./edh/stk

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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