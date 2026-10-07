MDAX 252367 / DE0008467416
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07.10.2026 10:03:36
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bricht jüngste Erholung ab
FRANKFURT (awp international) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist der Dax zur Wochenmiite unter Druck geraten. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,94 Prozent auf 25.209 Zähler. Am Vortag hatte er zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen, die sich aber als Widerstand erweist.
Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten verlor am Mittwoch 0,54 Prozent auf 30.377 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um gut 1 Prozent nach.
Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen halten sich Investoren zumindest in Europa zurück. Hohe Ölpreise und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsichern. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hiess es von der Privatbank Merck Finck.
In den USA sieht es am Aktienmarkt etwas anders aus, dort hatten am Vortag der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte Nasdaq 100 Höchststände erreicht. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ist dieses Bild jedoch trügerisch, denn die Rally werde zunehmend von wenigen grossen Technologieunternehmen getragen. "Die breite Masse der Aktien kann mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Ein Index kann von wenigen Schwergewichten auf Rekordstände gezogen werden, eine gesunde Rally sieht allerdings anders aus."
Unternehmensseitig steht Porsche mit einer strategischen Neuausrichtung im Blick. Der schwächelnde Sportwagenbauer will in den nächsten Jahren Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Unter anderem dadurch soll der Hersteller wieder profitabler werden. Die im MDax notierten Papiere unterlagen im frühen Handel deutlichen Schwankungen, anfängliche Gewinne wurden schnell aufgezehrt. Zuletzt notierten sie mit 0,6 Prozent im Plus.
Unter Druck stand der Technologie-Sektor. Gewinnmitnahmen prägten hier das Geschehen. Experte Lipkow sprach angesichts bevorstehender Quartalszahlen etwa aus Asien von Unsicherheit, "ob grosse Technologieunternehmen wie Samsung und SK Hynix die hohen Erwartungen der Anleger tatsächlich erfüllen können." Am deutschen Aktienmarkt verloren am Mittwoch Infineon , Suss Microtec oder Elmos teils mehr als 4 Prozent.
Die Aktien von Deutz legten um 1,3 Prozent zu. Der Motorenbauer will einem Pressebericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze streichen.
Die Aktien von SGL Carbon setzten ihre Rally fort mit plus 2,4 Prozent. Am Vortag hatten sie bereits von einer Prognoseerhöhung deutlich profitiert. Der Kohlenstoffspezialist war erst an diesem Dienstag in den Nebenwerteindex SDax aufgerückt./ajx/stk
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