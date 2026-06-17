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17.06.2026 10:15:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Autowerte belasten Dax vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (awp international) - Belastet von einer Gewinnwarnung des Autobauers BMW muss der Dax das Ringen um die 25.000-Punkte-Marke am Mittwoch vorerst aufgeben. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser Woche über der Tausendermarke schon abgedreht und nun entfernte er sich etwas von ihr. Vorsicht prägt vor dem US-Zinsentscheid am Abend das Geschehen.

Nach der gekappten Prognose von BMW prägten schwache Automobilwerte den Dax. Am Ende der ersten Handelsstunde gab der Leitindex um 0,3 Prozent auf 24.840 Punkte nach. Er näherte sich damit wieder seiner 21-Tage-Linie, die als Kurzfristindikator gilt. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten schlug sich mit einem Anstieg um 0,7 Prozent auf 32.807 Punkte besser.

Der Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets spricht von "Berührungsängsten mit den 25.000 Punkten". Es mangele dem Dax an einem "zündenden Funken" für den Ausbruch nach oben. In New York hatten sich die Anleger am Vorabend schon vermehrt zurückgehalten angesichts der ersten Zinsentscheidung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Der Schwung der SpaceX -Aktie hatte nachgelassen und bei US-Technologiewerten wurden generell Gewinne mitgenommen.

Eine Zinsänderung wird nicht erwartet, aber im Mittelpunkt des Interesses stehen wohl Warshs Äusserungen. "Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weissen Hauses zunimmt", glaubt der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro. Er sieht Warsh in einem Dilemma zwischen dem Kampf gegen die Inflation und der Forderung niedrigerer Zinsen durch US-Präsident Donald Trump. Sollten Zinserhöhungen in Aussicht gestellt werden oder Antworten ausweichend wirken, geht Wienke davon aus, dass dies die Nervosität der Anleger erhöhen würde.

Am Vorabend hatte BMW mit gekappten Prognosen die Anleger geschockt. Gründe sind die Marktschwäche in China und der Iran-Krieg. Gleich mehrere Experten sprachen von einer "grossen" oder "bedeutenden" Gewinnwarnung. Die Kürzung an sich ist laut dem Deutsche-Bank-Analysten Tim Rokossa keine Überraschung, sehr wohl aber deren Ausmass.

Für die BMW-Aktien ging es am Morgen in der Spitze um zwölf Prozent abwärts, erst bei knapp 60 Euro konnten sie sich auf einem Tief seit 2020 fangen. Zuletzt war der Abschlag dann noch 6,5 Prozent gross. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach von einem Weckruf für die gesamte Branche. Mercedes-Benz gaben um drei Prozent nach. Titel von Volkswagen büssten 2,2 Prozent ein.

Während die Autobauer mit Absatzproblemen kämpfen, will der Gebrauchtwagenhändler Auto1 seine Absätze kräftig steigern. Mit einem Anstieg um neun Prozent machten dessen Aktien ihren Rückschlag vom Vortag wett und verzeichneten ein erneutes Hoch seit Anfang Februar. Wie Auto1 zum Kapitalmarkttag mitteilte, wird ein Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen als nächstes Zwischenziel angepeilt.

Gewinne verzeichneten auch die Halbleiterausrüster Aixtron und PVA Tepla , deren Kurse um bis zu fünf Prozent anzogen. Experte Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF bleibt in einer Studie optimistisch gestimmt für Halbleiterkonzerne und ihre Zulieferer. Grundsätzlich ist er weiter von anhaltender Branchen- und KI-Dynamik überzeugt.

Unter den deutschen Nebenwerten hatten die Anleger noch Hapag-Lloyd im Blick. Als Antreiber für ein erstes, sechs Prozent hohes Spitzenplus wirkte ein Bericht im "Manager Magazin", wonach der Konkurrent MSC ein Auge auf die Reederei geworfen haben soll. Die Fantasie dafür liess aber schnell wieder nach, wie der Anstieg um zuletzt noch 1,4 Prozent zeigt./tih/jha/

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