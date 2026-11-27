FRANKFURT (awp international) - Die Erholung der asiatischen Börsen hat am Freitag die Gegenbewegung im Dax am Laufen gehalten. Auch aus den USA zeichnet sich inzwischen frischer Rückwind ab. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 wird nach seiner Kehrtwende vom Mittwoch stark erwartet. Tags zuvor hatten die Amerikaner Thanksgiving gefeiert und nicht gehandelt.

Am frühen Nachmittag lag der Dax mit 0,6 Prozent im Plus bei 25.360 Punkten. Damit wuchs die Erholung von der tiefroten Vorwoche auf 2,3 Prozent. Zwischenzeitlich hatte der Dax am Freitag aber mit 25.472 Punkten bereits deutlich höher gestanden.

Vor allem der Tech-Sektor steht spätestens seit der Führungskrise beim KI-Motor Nvidia im Fokus. Der Stoxx Europe 600 Technology baute seine Erholung vom jüngsten Tief seit April am Freitag um 2,2 Prozent aus.

Aber auch die zuvor noch viel tiefer abgetauchten Autowerte und Rohstoffaktien feierten zuletzt eine kleine Renaissance, die sich nun fortsetzte. Die Rohstoffaktien kommen von einem Tief seit Dezember 2025, der Autoindex sogar vom tiefsten Stand seit 2020.

Der MDax lag am Freitagnachmittag noch mit 1,1 Prozent im Plus bei 29.594 Punkten. Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verblieb ein Kursplus von einem Prozent.

Für den Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets ist die zunächst entscheidende Frage, ob die Investoren an der Wall Street die freundliche Grundstimmung an den internationalen Aktienmärkten mit ins Wochenende nehmen können. Dies wäre dann ein gutes Signal für die kommende Woche.

Einstweilen besetzen KI-Werte die Dax-Spitze - der Chiphersteller Infineon sowie Siemens Energy und Hochtief als Infrastrukturgaranten. Im MDax hiessen die Branchengewinner Siltronic , Elmos und Aixtron .

Weiter aufwärts geht es auch für Rheinmetall . Die Düsseldorfer haben bei ihrem Kapitalmarkttag ihre Planung nach einer Reihe von Enttäuschungen erwartungsgemäss auf solidere Beine gestellt. Die neuen Ziele entsprechen etwa dem Marktkonsens.

Gegen den Trend schwach sind derweil Adidas und Puma nach skeptischen Stimmen von JPMorgan in ihrem Jahresausblick für 2027. Die Experten strichen bei Adidas ihre Empfehlung und senkten Puma sogar auf "Underweight", sodass die Schweizer On Holding ihr einziger Favorit im Sportartikelbereich bleibt./ag/stw