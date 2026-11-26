FRANKFURT (awp international) - Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli hat sich der Dax am Donnerstag deutlich erholt. Getrieben wurde er von der Kehrtwende, die US-Techwerte tags zuvor im Handelsverlauf geschafft hatten. Diese inspirierte auch den Technologiesektor in Europa. Erholung war auch das Motto bei Rohstoffwerten und Autoaktien .

Am Mittag lag der deutsche Leitindex mit 2,1 Prozent im Plus bei 25.219 Punkten. Die jüngste Gegenbewegung im Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem ein neuer Verkaufsdruck folgte. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht, doch kurz vor seinem jüngsten Tief seit April übernahmen Schnäppchenkäufer das Ruder von den Pessimisten. An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr Thanksgiving und handeln nicht.

Der MDax stieg bis Donnerstagmittag um 2,3 Prozent auf 29.245 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um gut 2 Prozent.

Die Deutsche Bank machte den Anlegern in ihrem Kapitalmarktausblick Mut für 2027, denn sie traut den Aktienmärkten in Deutschland, der Eurozone und den USA im kommenden Jahr weitere Rekorde zu. "Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch", schrieb Christian Nolting, weltweiter Chefanlagestratege der Privatkundenbank. "Anleger sollten die vorhandenen Chancen nutzen, ihre Portfolios aber so aufstellen, dass sie auch politische und wirtschaftliche Schocks verkraften können." Noltings Dax-Ziel bis Ende 2027 liegt mit 28.800 Punkten aber gut 14 Prozent über aktuellem Niveau.

Am Donnerstag wurde der deutsche Leitindex wechselweise angeführt von den Papieren des Rüstungskonzerns Rheinmetall , des Chipherstellers Infineon und Siemens Energy .

Rheinmetall hält am Donnerstag und Freitag seinen Kapitalmarkttag ab. Am Markt wird erwartet, dass sie ihre mittelfristigen Ziele nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine stellen.

Infineon und Siemens Energy profitierten von der KI-Erholung - wie auch der Baukonzern Hochtief . Letzterer liefert die Infrastruktur für KI-Rechenzentren. Bei Hochtief sieht Analyst Luis de Toledo Heras von der Investmentbank Oddo BHF die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität der Entwicklung in diesem Bereich durch den jüngsten Kapitalmarkttag der spanischen Mutter ACS zerstreut. Er sprach für die Hochtief-Aktie eine Kaufempfehlung aus.

Papiere der Commerzbank fielen derweil als Verlierer aus dem Rahmen. Die Anleger reagierten verschnupft auf einen etwaigen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Die Unicredit will bei den Frankfurtern so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll nach einer ausserordentlichen Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte. Dann soll offenbar auch Vorständen der Commerzbank das Vertrauen entzogen werden./ag/stw