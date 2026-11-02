MDAX 252367 / DE0008467416
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|
02.11.2026 14:24:36
Aktien Frankfurt: Dax wenig verändert vor Apple-Zahlen und US-Zwischenwahlen
FRANKFURT (awp international) - Nach der kleinen Korrektur vom Freitag versucht sich der Dax am Montag zum Start in den neuen Börsenmonat November zu stabilisieren. Die Ölpreise gingen nach einem Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran zurück und stützten damit die Kurse.
Am Nachmittag notierte der Dax mit minus 0,07 Prozent auf 25.800 Punkten. Der Nasdaq-Schwäche am Freitag konnte er sich grösstenteils entziehen. Auch in Asien gab es am Morgen überwiegend Gewinne. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte zuletzt um 0,51 Prozent auf 30.626 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat quasi auf der Stelle.
Bevor am Dienstag die Zwischenwahlen in den USA für Spannung sorgen dürften, veröffentlicht in der laufenden Berichtssaison am Montag nach US-Börsenschluss der iPhone-Hersteller Apple als vorletztes Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 seine Quartalszahlen. Der US-Techsektor stand zuletzt unter Druck. Erneut hohe Milliarden-Investitionen in KI-Infrastruktur hatten in den vergangenen Tagen Aktien wie Meta , Alphabet und Amazon deutlich belastet und am Markt die Zweifel grösser werden lassen, ob und wann sich die hohen Ausgaben rentieren.
In der Vorwoche hatte der Dax mit über 26.100 Punkten den höchsten Stand seit Anfang September erreicht und trotz des Rückschlags am Freitag ein Wochenplus von zweieinhalb Prozent eingefahren. Auch der Oktober war mit einem Zuwachs von zweieinhalb Prozent ein guter Börsenmonat.
Aufgrund der geringeren Technologielastigkeit im Dax sei in der vergangenen Handelswoche den deutschen Standardwerten etwas gelungen, was nicht oft gelinge: eine Abkopplung von der Entwicklung der US-Börsen, hiess es von der Fürst Fugger Privatbank. Eine kurzfristig höhere Volatilität sollte von den Marktteilnehmern eingeplant werden. "Wichtig wäre jetzt, dass die Phase um die Zwischenwahlen in den USA die übliche starke Wertentwicklung liefert."
Laut den Experten des Vermögensverwalters HQ Trust haben nach US-Zwischenwahlen oft gute Zeiten für Aktien begonnen. So habe der marktbreite US-Index S&P 500 seit 1928 in den zwölf Monaten danach im Schnitt um 12,4 Prozent zugelegt, mehr als doppelt so viel wie nach Präsidentschaftswahlen. "Verlor der Präsident seine Mehrheit im Repräsentantenhaus, fiel das Plus sogar noch höher aus."
Der Gesundheitskonzern Fresenius baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit dem chinesischen Auftragsforscher und -fertiger WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmermedikamenten deutlich aus. Fresenius erhalte einen exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten, hiess es. Auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang März gewannen die Aktien am Nachmittag 2 Prozent.
Die Papiere von Siemens Energy stabilisierten sich mit plus 0,9 Prozent nach ihrem fast siebenprozentigen Kursrutsch vom Freitag. Eine markantere Erholung blieb aus.
Die Anteile des Chipindustrie-Ausrüsters Aixtron verteuerten sich nach einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux um 5,3 Prozent. Den Beiersdorf-Aktien machte indes eine Abstufung durch die HSBC von "Buy" auf "Hold" nichts aus, der Kurs notierte 0,9 Prozent fester.
Nachrichten zum Portfolio von Mutares bewegten die Aktien der Beteiligungsgesellschaft. Mit einem Plus von 5,2 Prozent holten die SDax -Papiere einen Teil ihrer jüngst kräftigen Verluste wieder auf./ajx/stk
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30’719.04
|0.81%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.