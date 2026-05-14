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14.05.2026 18:24:36

Aktien Frankfurt: Dax weiter erholt dank Schwergewichten Siemens und SAP (AF)

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Donnerstag seine Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der KI-Boom im Technologiesektor hält die Anleger dies- wie jenseits des Atlantiks bei Laune - zuletzt angetrieben von einem starken Ausblick des US-Netzwerkausrüsters Cisco . Dies gab am Donnerstag auch den Dax-Schwergewichten Siemens und SAP Auftrieb. Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von einem typischen Feiertagshandel, gekennzeichnet durch ein geringes Handelsvolumen.

Am Ende verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 1,32 Prozent auf 24.456,26 Punkte. Für den MDax der mittelgrossen Werte ging es um 1,57 Prozent auf 31.893,88 Zähler bergauf.

Auch in Europa standen Kursaufschläge zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,3 Prozent. In London ging es immerhin um knapp 0,5 Prozent hoch, während in Zürich wegen eines Feiertags kein Handel stattfand.

In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial knapp im Minus. Der marktbreite S&P 500 und mehr noch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wiesen hingegen klare Gewinne sowie Bestmarken aus.

Für Siemens als einen der besten Dax-Werte ging es nach einem Rekordhoch letztlich um 2,6 Prozent nach oben. Mehrere Analysten hoben nach den Quartalszahlen vom Vortag ihre Kursziele für die Titel des Technologiekonzerns an.

Die SAP -Titel konnten sich mit einem Plus von 3,6 Prozent nach der jüngsten Verlustserie etwas stabilisieren. In diesem Jahr sei die Sapphire- Konferenz des Softwarekonzerns zwar eher eine Evolution als eine Revolution gewesen, doch das sei nicht negativ, schrieb Jefferies-Analyst Charles Brennan. Die Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) würden immer ausgereifter und besser - diese stehe nun im Mittelpunkt der Strategie.

Als Dax-Spitzenreiter setzten die Papiere von Infineon im Zuge des Halbleiterbooms ihre Kursrally mit plus 5,8 Prozent fort. Sie sind auch seit Jahresbeginn mit einem Anstieg um rund 80 Prozent der beste Wert im deutschen Leitindex.

Im MDax setzte mit dem Chipindustrieausrüster Aixtron ein weiterer Tech-Wert seine Rally fort - die Aktien gewannen 7,2 Prozent. Der Essenslieferdienst Delivery Hero führte mit einer weiteren Kurserholung um 7,6 Prozent die Gewinnerliste an. Die Titel hatten schon die vergangenen Tage vom angekündigten Abschied von Unternehmenschef Niklas Östberg profitiert.

Die Aktien von Thyssenkrupp gewannen 3,9 Prozent. Die Citigroup hob ihr Kursziel auf 15 Euro an, hält die Bewertung nach wie vor für attraktiv und sieht mehrere Kurstreiber, etwa die erwartete Abspaltung der Sparte Material Services.

Im Nebenwerteindex SDax sprangen die Papiere des Arzneiherstellers Dermapharm auf den höchsten Stand seit August 2022. Am Ende gewannen sie 7,7 Prozent. Die Privatbank Berenberg sieht mit einem auf 60 Euro erhöhten Kursziel noch Luft nach oben. Die Aktien des Solartechnik-Herstellers SMA Solar bügelten ihre deutlichen Vortagesverluste mit einem Zuwachs von knapp 16 Prozent mehr als aus und waren so teuer wie zuletzt im Oktober 2023. Jefferies sah in dem vorangegangenen Kursausrutscher eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/nas

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

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