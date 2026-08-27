Aktien Frankfurt: Dax vor Jackson Hole etwas flau - Chipwerte nach Nvidia höher

FRANKFURT (awp international) - Überzeugende Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem US-Technologiesektor stützen am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt. Nvidia , Salesforce und Crowdstrike überraschten die Anleger positiv, dies kam vor allem Halbleiterwerten zugute.

Der Dax notierte gegen Mittag mit einem Plus 0,22 Prozent auf 26.344 Punkten. An sein Vortageshoch kam der deutsche Leitindex somit nicht heran. Der MDax mit den mittelgrossen Unternehmen zeigte mehr Zugkraft mit plus 0,84 Prozent auf 32.796 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent nach.

In den Fokus rückt nun das Notenbanktreffen in Jackson Hole, dessen Höhepunkt die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag sein wird. Das ganz grosse Risiko dürften Marktteilnehmer daher zunächst nicht eingehen, kommentierte Timo Emden, Marktanalyst von Captrader. Die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik bremse den Risikoappetit.

Die jüngsten Quartalsbilanzen der US-Chip- und Softwarekonzerne zogen am deutschen Aktienmarkt die Aktienkurse von Unternehmen aus diesen Segmenten mit nach oben. Infineon und Aixtron verteuerten sich um 3,6 beziehungsweise 4,7 Prozent. Suss Microtec sprangen um 8,2 Prozent hoch. Siemens Energy - mit Blick auf den hohen Stromverbrauch von Rechenzentren ebenfalls Nutzniesser des KI-Booms - legten um 3 Prozent zu.

Die Anteile von SAP grenzten ihr anfangs kräftiges Plus auf 0,9 Prozent ein nach schwachem Vortag. GFT Technologies schnellten um 10 Prozent hoch, hier dürfte eine Kooperation mit der Deutschen Bank der Haupttreiber gewesen sein.

Die UBS hält an ihrer Überzeugung hinsichtlich des allgemeinen Wachstumstrends im KI-Bereich fest und ist der Ansicht, dass dieser weiterhin ein wesentlicher Treiber für ihren positiven Marktausblick ist.

Umstufungen von Kepler Cheureux bewegten Aktien aus dem deutschen Telekomsektor. Die Markttrends im zweiten Halbjahr dürften die Investoren kaum begeistern, es gebe aber attraktive Gelegenheiten, so die Analysten. United Internet und Ionos stuften sie auf "Buy" hoch. Die Titel reagierten mit Zuwächsen von jeweils 3 Prozent. Für die Anteile der Deutsche Telekom gaben die Experten nach jüngst gutem Lauf ihre Kaufempfehlung auf. Die T-Aktien verloren 1,9 Prozent.

Die Aktien des Industriedienstleisters Bilfinger zogen um 3,8 Prozent an, nachdem die UBS sie auf "Buy" hochgestuft hatte. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, hiess es. Der Auftragseingang habe positiv überrascht. Die Analysten sahen einen günstigen Einstiegszeitpunkt.

Für die Anteile des SDax-Neulings Asta Energy ging es nach Halbjahreszahlen und Bestätigung des erst kürzlich angehobenen Ausblicks um 6,6 Prozent hoch. Die starke Nachfrage aus dem Energiesektor sorgt bei dem Kupferspezialisten für Auftrieb./ajx/mis