Aktien Frankfurt: Dax verliert erneut - Trumps Auftritt in Davos erwartet

FRANKFURT (awp international) - Vor der mit Spannung erwarteten Rede des US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos halten sich die Anleger am deutschen Markt weiter zurück.

Der Dax verlor bis zum frühen Nachmittag 1,2 Prozent auf 24.409 Punkte und hat damit inzwischen mehr als zwei Drittel seiner Rekordrally seit Mitte Dezember wieder abgegeben. Für das Jahr 2026 ist er ins Minus gerutscht. Ausgelöst hatte die Korrektur am Wochenende Trumps Zolldrohung gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland.

Auch für den zwischenzeitlich stabilisierten MDax ging es am Nachmittag weiter abwärts mit minus 0,5 Prozent auf 30.649 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um ein Prozent. Er hatte in der Vorwoche ebenfalls noch Rekorde gesehen.

Der Anlagestratege Henry Morrison-Jones von der UBS erinnerte die Anleger daran, dass die so wichtigen Anleihemärkte für gewöhnlich zwischen dem vierten und sechsten Tag den Höhepunkt ihrer Reaktion auf Ankündigungen wie die neuen Trump-Pläne "Zölle 2.0" erreichen. Bislang sei sie recht moderat gewesen, so der Experte. Dabei wäre es gerade ein stärkerer Zinsanstieg, der Trump von aggressiver Rhetorik abbringen könnte.

Vor allem Finanzwerte haben am Mittwoch europaweit einen schweren Stand. Im Dax sind Papiere der Deutschen Bank Schlusslicht mit minus 3 Prozent auf dem Niveau von Mitte Dezember. Nur wenig besser ergeht es Papieren der Commerzbank .

Mögliche neue US-Zölle könnten nach Einschätzung von Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel Auswirkungen auf künftige Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben. "Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zollverhandlungen werden einige Auswirkungen auf die Geldpolitik haben", sagte Nagel, der auch EZB-Ratsmitglied ist, dem US-Fernsehsender CNBC.

Continental verloren nach Eckdaten für das vierte Quartal 2025 zeitweise sogar bis zu 4,5 Prozent. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen auf Konzernebene sowie im Reifengeschäft 2025 voraussichtlich die angestrebten Ziele erreicht. Bei ContiTech lag die Marge derweil wohl unter der Prognose.

Die Aktien von Qiagen gewannen derweil zwischenzeitlich weitere 7 Prozent, nachdem sie am Vortag kurz vor Handelsende bereits zweistellig angesprungen waren. Um den Diagnostikspezialisten ranken sich einmal mehr Übernahmespekulationen. Am Hoch seit einem Jahr war jedoch zunächst Schluss - das Kursplus schmolz auf 3 Prozent ab.

Die Aixtron -Aktien erholten sich nach einer Empfehlung von JPMorgan in der Spitze um fast 8 Prozent. Der Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien.

Redcare Pharmacy beschleunigten derweil mit einem Tief seit 2023 ihren Abwärtstrend wieder./ag/mis