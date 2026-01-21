Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
QIAGEN-Aktie deutlich im Plus: Übernahmegerüchte im Blick
Johnson & Johnson-Aktie dennoch leichter: Umsatz- und Ergebniswachstum dank neuer Arzneien
Jefferies & Company Inc.: Continental-Aktie erhält Buy
MDAX 252367 / DE0008467416

30’640.09
Pkt
-163.14
Pkt
-0.53 %
14:18:30
Marktkapitalisierung
21.01.2026 14:09:37

Aktien Frankfurt: Dax verliert erneut - Trumps Auftritt in Davos erwartet

FRANKFURT (awp international) - Vor der mit Spannung erwarteten Rede des US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos halten sich die Anleger am deutschen Markt weiter zurück.

Der Dax verlor bis zum frühen Nachmittag 1,2 Prozent auf 24.409 Punkte und hat damit inzwischen mehr als zwei Drittel seiner Rekordrally seit Mitte Dezember wieder abgegeben. Für das Jahr 2026 ist er ins Minus gerutscht. Ausgelöst hatte die Korrektur am Wochenende Trumps Zolldrohung gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland.

Auch für den zwischenzeitlich stabilisierten MDax ging es am Nachmittag weiter abwärts mit minus 0,5 Prozent auf 30.649 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um ein Prozent. Er hatte in der Vorwoche ebenfalls noch Rekorde gesehen.

Der Anlagestratege Henry Morrison-Jones von der UBS erinnerte die Anleger daran, dass die so wichtigen Anleihemärkte für gewöhnlich zwischen dem vierten und sechsten Tag den Höhepunkt ihrer Reaktion auf Ankündigungen wie die neuen Trump-Pläne "Zölle 2.0" erreichen. Bislang sei sie recht moderat gewesen, so der Experte. Dabei wäre es gerade ein stärkerer Zinsanstieg, der Trump von aggressiver Rhetorik abbringen könnte.

Vor allem Finanzwerte haben am Mittwoch europaweit einen schweren Stand. Im Dax sind Papiere der Deutschen Bank Schlusslicht mit minus 3 Prozent auf dem Niveau von Mitte Dezember. Nur wenig besser ergeht es Papieren der Commerzbank .

Mögliche neue US-Zölle könnten nach Einschätzung von Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel Auswirkungen auf künftige Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben. "Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zollverhandlungen werden einige Auswirkungen auf die Geldpolitik haben", sagte Nagel, der auch EZB-Ratsmitglied ist, dem US-Fernsehsender CNBC.

Continental verloren nach Eckdaten für das vierte Quartal 2025 zeitweise sogar bis zu 4,5 Prozent. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen auf Konzernebene sowie im Reifengeschäft 2025 voraussichtlich die angestrebten Ziele erreicht. Bei ContiTech lag die Marge derweil wohl unter der Prognose.

Die Aktien von Qiagen gewannen derweil zwischenzeitlich weitere 7 Prozent, nachdem sie am Vortag kurz vor Handelsende bereits zweistellig angesprungen waren. Um den Diagnostikspezialisten ranken sich einmal mehr Übernahmespekulationen. Am Hoch seit einem Jahr war jedoch zunächst Schluss - das Kursplus schmolz auf 3 Prozent ab.

Die Aixtron -Aktien erholten sich nach einer Empfehlung von JPMorgan in der Spitze um fast 8 Prozent. Der Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien.

Redcare Pharmacy beschleunigten derweil mit einem Tief seit 2023 ihren Abwärtstrend wieder./ag/mis

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’627.20 19.66 B19SNU
Short 13’899.68 13.94 U1CSRU
Short 14’435.88 8.90 BLPSVU
SMI-Kurs: 13’079.95 21.01.2026 14:15:56
Long 12’555.45 19.95 S3HB2U
Long 12’246.82 13.58 SO2B2U
Long 11’731.69 8.90 BAES3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag tiefer
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag nach
Rheinmetall-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
BKW Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf BKW
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’659.28 -0.47%

finanzen.net News

Datum Titel
14:29 Ukraine: Großer Teil von Kiew weiter ohne Strom und Heizung
14:29 Atomkraft weltweit auf Rekordniveau - China treibt Ausbau
14:28 Bundesregierung: 'Putin nutzt Kälte als Waffe'
14:27 US-Zolldrohungen: Bundesregierung will Eskalation vermeiden
14:23 ROUNDUP 2: Europaparlament bringt Mercosur-Abkommen vor Gerichtshof
14:14 DAVOS: Trump in Davos gelandet
14:11 Aktien Frankfurt: Dax verliert erneut - Trumps Auftritt in Davos erwartet
14:11 DAVOS: Lange Schlangen und Schubsereien vor Trump-Rede
14:21 Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025
14:04 EU-Kommission plant 1,9 Milliarden für Entwicklungshilfe ein