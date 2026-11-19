FRANKFURT (awp international) - Nach der Korrektur vom Rekordhoch hat der Dax am Donnerstag eine Erholung versucht. Bis zum Nachmittag hielt sich allerdings nur die etwas bessere Laune im Technologie-Segment, wo sich die Anleger auf den Rekord-Börsengang von Anthropic freuen. Der breite Aktienmarkt tut sich dagegen schwer. Der Dax gab seine zwischenzeitlichen Gewinne bis zum Donnerstagnachmittag komplett ab und lag sogar 0,1 Prozent im Minus bei 25.715 Punkten. Am Morgen war er noch bis auf 25.945 Punkte gestiegen.

Auch dies war nur ein geringer Trost. Denn von seinem Rekord bei 27.001 Punkten vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu 5 Prozent abgesackt. Die anfängliche Krise der KI-Werte hatte im Tech-Bereich immer breitere Kreise gezogen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie war auf das tiefste Niveau seit dem Sommer gefallen.

Nachdem selbst der KI-Branchenprimus Nvidia zuletzt mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugt hatte, setzen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Kurse jedoch bereits etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis. "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende", schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg.

Der Rekord-Börsengang ist ein Meilenstein, nicht nur für Anthropic selbst, sondern auch für die gesamte KI-Industrie. Denn zum einen zeigt die hohe Nachfrage das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bislang hohe Verluste schrieb und noch Hunderte Milliarden Dollar in Rechenkapazitäten und Infrastruktur investieren will. Zum anderen signalisiert sie, dass sich die Anleger von den Sorgen über die Risiken Künstlicher Intelligenz und den jüngsten Zweifeln an den Gewinnaussichten der Branche nicht grundsätzlich abschrecken lassen.

Der MDax lag am Donnerstagnachmittag noch mit 0,3 Prozent im Plus bei 29.975 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ebenso deutlich.

Techwerte wie Infineon und Siemens Energy im Dax oder Aixtron , Siltronic , Suss und Elmos im MDax spielten in den Indizes den ganzen Tag über die erste Geige. Das Thema KI trieb im SDax zudem die Aktien des Satellitenunternehmens OHB um fast 10 Prozent an.

Branchenfremd gefragt waren im Nebenwerteindex auch Medios mit zeitweise 10 Prozent Kursplus. Die Aktien des Spezialpharma-Unternehmens profitieren von der Ankündigung umfangreicher Aktienrückkäufe.

Abwärts ging es derweil für Henkel und Lanxess nach skeptischeren Kommentaren der Experten von Kepler Cheuvreux. Bei Henkel strichen sie ihre Kaufempfehlung, bei Lanxess votieren sie nun sogar mit "Reduce". SAP weiteten ihre Verlustserie auf vier Tage aus./ag/jha/