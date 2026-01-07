Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’380 0.4%  SPI 18’440 0.5%  Dow 49’462 1.0%  DAX 25’055 0.7%  Euro 0.9307 0.1%  EStoxx50 5’921 -0.2%  Gold 4’461 -0.7%  Bitcoin 73’310 -1.6%  Dollar 0.7964 0.1%  Öl 60.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526ExxonMobil808963Partners Group2460882
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Trotz Gegenwind sehen Analysten langfristige Chancen
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
Konjunkturdaten im Blick: Kaum Bewegung bei US-Dollar, Franken und Euro
NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten
BASF-Aktie etwas fester: Neuer Verbundstandort in China im Betrieb
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

31’885.91
Pkt
215.49
Pkt
0.68 %
12:00:49
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

07.01.2026 12:03:36

Aktien Frankfurt: Dax steigt über 25.000 Punkte - 'Weltwirtschaft wird umgebaut'

FRANKFURT (awp international) - Die imposante Aufwärtsbewegung im Dax ist am Mittwoch mit dem Sprung über die Marke von 25.000 Punkten weitergegangen. In der Spitze kletterte der deutsche Leitindex mit 25.086 Punkten so hoch wie nie zuvor. Gegen Mittag gewann er 0,70 Prozent auf 25.066 Punkte. Die Börsenstimmung weltweit ist zu Beginn des Börsenjahres 2026 trotz gravierender geopolitischer Spannungen von Zuversicht geprägt.

Es mute angesichts der Entwicklung der Weltwirtschaft paradox an, dass die Aktienmärkte aufblühen, kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, die Lage. "Aber man darf nicht vergessen, dass der gegenwärtige Umbau der Weltwirtschaft enorme Investitionen in Gang setzt. Das reicht von den staatlichen Infrastrukturprogrammen bis hin zum neuen weltweiten Technologiewettlauf um die beste KI. Die Weltwirtschaft wird nicht zertrümmert, sie wird umgebaut", analysierte der Ökonom.

Der jüngste Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen sorgte im noch frühen Jahr 2026 nicht für Verunsicherung, eher für Hoffnung auf sinkende Ölpreise, die sich auch schon ein Stück weit bewahrheitet hat. Billigeres Öl ist gut für die Weltwirtschaft, könnte den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen durch Notenbanken bedeuten.

Kater mahnte zugleich, dass neue geopolitische Rivalitäten auch schnell zu Stolpersteinen für die Weltwirtschaft werden könnten. Die Liste der Risiken reiche gegenwärtig von weiteren militärischen Konflikten bis hin zu einer ausufernden Kreditvergabe an Technologiefirmen.

Neben dem Dax befindet sich am deutschen Aktienmarkt auch der MDax im Aufwind und setzt seinen im November gestarteten Höhenflug fort. Der Index der mittelgrossen Börsenwerte erreichte am Mittwoch den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2022 und gewann zuletzt 0,74 Prozent auf 31.903 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank derweil um 0,1 Prozent.

Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa, darunter der ADP-Jobbericht und Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Teuerung in der Euroregion schwächte sich im Dezember dank gefallener Energiekosten wie erwartet ab. Mit 2 Prozent sank die Inflationsrate wieder auf die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), bei der sie die Preisstabilität als gewährleistet ansieht. Für den Aktienmarkt sind das gute Nachrichten, denn Zinserhöhungen werden damit unwahrscheinlicher.

Das weltweite Boom-Thema Künstliche Intelligenz befeuert am Mittwoch im Dax die Siemens-Aktien . Der Industriekonzern und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Zusammenarbeit in diesem Bereich deutlich aus, wie zur Eröffnung der Technikmesse CES Siemens-Vorstandschef Roland Busch und Nvidia-Chef Jensen Huang bekanntgaben. Die im Dax schwer gewichteten Siemens-Papiere stiegen auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 2 Prozent.

Auf einen Höchststand kletterten auch Heidelberg Materials , zuletzt ging es um 2,8 Prozent hinauf. Der Baustoffkonzern gilt als Profiteur steigender Investitionen für Infrastruktur in Deutschland sowie eines möglichen Wiederaufbaus der Ukraine im Fall einer Friedenslösung.

Hinten im Dax verloren Scout24 4,5 Prozent. Der Internetportal-Betreiber bekommt mit Martin Mildner einen neuen Finanzchef. Dies sorgte am Markt zunächst für etwas Unruhe.

Die Internet-Apotheke Redcare Pharmacy sowie der Leasing-Anbieter Grenke zogen mit Geschäftszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Redcare profitierte 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland. Allerdings verfehlte das Wachstum etwas die mittlere Analystenerwartung. Die Papiere sackten um 5,7 Prozent ab. Grenke schloss trotz eines mauen Schlussquartals das Jahr 2025 mit mehr Neugeschäft ab. Die Aktien legten um 2,5 Prozent zu.

Thyssenkrupp gewannen 5,7 Prozent. Anleger setzen weiterhin auf eine Lösung für das europäische Stahlgeschäft. Ein Pressebericht zu Details des möglichen Verkaufs der Stahlsparte an den indischen Jindal-Konzern gab Aufrieb. Stahlwerte waren am Mittwoch generell gefragt.

Die Papiere des Chemiekonzerns Evonik wurden von der Privatbank Berenberg abgestuft und verloren 1,4 Prozent. Für den Reisekonzern Tui senkte Peel Hunt den Daumen, die Anteile gaben um 2,5 Prozent nach. Lufthansa reagierten mit einem Zuwachs von 2 Prozent auf eine "Overweight"-Einstufung durch Morgan Stanley und Bayer mit einem Plus von 1,1 Prozent auf eine Hochstufung auf "Overweight" durch Barclays./ajx/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:19 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
09:52 SMI setzt neue Bestmarke
09:26 Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
09:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Vor der 25‘000er-Barriere
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’918.95 19.45 U1CSRU
Short 14’190.33 13.88 BC7SLU
Short 14’769.38 8.65 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’380.34 07.01.2026 11:57:29
Long 12’808.62 19.31 S34BNU
Long 12’538.67 13.88 S3HB2U
Long 11’993.10 8.88 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
DocMorris Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit DocMorris ein
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagnachmittag massiv unter Druck
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’877.41 0.65%

finanzen.net News

Datum Titel
12:05 Aktien Frankfurt: Dax steigt über 25.000 Punkte - 'Weltwirtschaft wird umgebaut'
12:03 Grönländer fürchten nach Trump-Drohungen um ihr Land
12:01 Russischer Öltanker soll vor US-Kontrolle geflohen sein
12:00 ROUNDUP: Inflation der Eurozone sinkt auf zwei Prozent
11:58 CSU erteilt SPD-Plan zu höherer Erbschaftssteuer eine Absage
11:57 Aktien Europa: Leichte Verluste - Ölwerte unter Druck
11:56 Wohnungen werden erstmals seit Jahrzehnten wieder kleiner
11:42 ROUNDUP: Arbeiten an Autobahnbrücke - Züge umfahren das Ruhrgebiet
11:41 ROUNDUP: Auch CDU will frühere Steuersenkung für Unternehmen
11:36 SPD-Fraktionsvize konkretisiert Pläne zu Reform der Erbschaftsteuer