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26.08.2026 14:57:36

Aktien Frankfurt: Dax steigt - Sinkender Ölpreis stützt und SAP bremst

FRANKFURT (awp international) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Mittwochnachmittag vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen von Nvidia gut gelaunt. Weiter sinkende Ölpreise dämpften die Inflationssorgen und stützten die Aktienkurse. Kursverluste beim Dax- Schwergewicht SAP verhinderten höhere Aufschläge.

Nach zunächst verhaltenem Verlauf gewann der Dax zuletzt 0,48 Prozent auf 26.391 Punkte. Das Rekordhoch von gut 26.574 Punkten rückt damit näher. Der MDax mit den mittelgrossen Unternehmen legte um 0,99 Prozent auf 32.586 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte einen Zuwachs von 0,5 Prozent.

In den USA stieg der Preisindex PCE für Juli etwas stärker als erwartet. Er ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Den Dax beeinflussten die Daten am Mittwoch allerdings kaum.

Am Abend wird dann Nvidia von grosser Relevanz für die KI-Fantasie der Anleger, sein die zuletzt kritischer an das Thema herangegangen waren. Der Markt werde darauf achten, ob die Nachfrage nach KI-Chips auf hohem Niveau bleibe und der milliardenschwere Ausbau der KI-Infrastruktur in kräftigem Tempo weitergehe, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Nvidia liefere damit auch einen Gesundheitscheck für den gesamten KI-Boom.

Die Anleger von SAP nahmen am Mittwoch eine gestrichene Kaufempfehlung von UBS zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktien des Software-Konzerns verloren am Dax-Ende 3,7 Prozent. Analyst Michael Briest hält die Titel für vernünftig bewertet, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil.

Vorne im Dax gewannen die Papiere der Deutschen Bank auf dem höchsten Kursniveau seit 2014 5,3 Prozent. LBBW betonte, das Institut habe zuletzt auch für das zweite Quartal sehr gute Finanzzahlen vorgelegt und profitiere zudem vom derzeitig sehr guten Bankenumfeld.

Qiagen zogen um 2,2 Prozent an. Händler verwiesen auf Berichte, denen zufolge zwischen dem Diagnostikkonzern und den Private-Equity-Häusern EQT und KKR Gespräche über einen Verkauf zu einem Preis von 50 Dollar pro Aktie laufen.

Eon gewannen 1,5 Prozent. Die Privatbank Berenberg hatte die Titel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Kurskorrektur biete eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz, hiess es dazu.

Im MDax profitierten Luftfahrtwerte wie Lufthansa und Fraport von den nachgebenden Ölpreisen. Salzgitter und Aurubis gewannen mit dem weiter steigenden Rohstoffsektor dazu, Salzgitter mit mehr als 7 Prozent besonders deutlich. Deutz setzte seine jüngste Rally fort./ajx/he

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