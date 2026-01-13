Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’358 -0.5%  SPI 18’384 -0.6%  Dow 49’457 -0.3%  DAX 25’453 0.2%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 6’030 0.2%  Gold 4’613 0.3%  Bitcoin 73’557 1.2%  Dollar 0.7982 0.1%  Öl 64.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Munich Re-Aktie in Rot: Globale Schäden auf über 100 Millirden US-Dollar beziffert
Komax-Aktie schwächer: CFO Christian Mäder verlässt Gruppe
Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Bafin-Lizenzerweiterung erhalten
Lufthansa-Aktie gibt ab: Iran-Flüge ruhen bis Ende Januar - Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

32’231.19
Pkt
-89.31
Pkt
-0.28 %
14:54:38
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

13.01.2026 14:45:36

Aktien Frankfurt: Dax steigt nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist in Richtung 25.500 Punkte gestiegen. Frische Impulse kamen von den Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten für den Monat Dezember. Die Kerninflationsrate stieg im Vergleich zum Vorjahr mit plus 2,6 Prozent nicht so stark wie prognostiziert. Dies forcierte die Erwartungen, dass die US-Leitzinsen weiter gesenkt werden könnten. Der Quartalsbericht der US-Bank JPMorgan lieferte indes keine beachtenswerten Impulse.

Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 25.465 Punkte. Zuvor hatte er bei rund 25.484 Punkten eine neue Bestmarke erreicht. Der MDax , der Index der mittelgrossen Börsenwerte, gab um 0,2 Prozent auf 32.245 Punkte nach.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners rät zur Vorsicht und hält Dax und MDax inzwischen technisch für "massiv überkauft". Es wirke, als würden ausschliesslich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet würden, schrieb er. Die zunächst in den USA anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden." Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Im Dax nahmen Symrise und Zalando die Spitzenplätze ein mit Gewinnen von 4,1 Prozent und 5,0 Prozent. Continental dagegen waren mit minus 2,4 Prozent das Schlusslicht. Beim Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise fokussierten sich die Anleger vor allem auf ein angekündigtes umfangreiches Aktienrückkaufpaket.

Zalando profitierte von einer Hochstufung durch die britische Investmentbank Barclays auf "Overweight". Mit Blick auf den Wandel der Modebranche durch den Einsatz von KI sei der Online-Händler Zalando besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts.

Für Continental strich derweil die Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung. Mit dem Verkauf von ContiTech würde der Konzern zwar zu einem hocheffizienten reinen Reifenhersteller mit wenig Schulden und reichlich liquiden Mitteln für Ausschüttungen, das aber sei bereits weitgehend im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Michael Filatov.

Im MDax setzte das Papier von TKMS seine Rally mit einem Kursplus von 4,4 Prozent fort, womit es seit Jahresbeginn bereits um etwas mehr als 45 Prozent zugelegt hat. Die Fuchs-Vorzugsaktie profitierte von Bewertungen der US-Bank JPMorgan und von Jefferies und sprang zeitweise auf den höchsten Stand sei Ende Oktober. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent hoch. JPMorgan-Analystin Angelina Glazova nahm die Aktie des Schmierstoffherstellers mit "Overweight" in die Bewertung auf. Fuchs sei führend in seinem Bereich und habe mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) starkes Potenzial, schrieb sie.

Von Jefferies auf "Hold" gesenkt, büsste SMA Solar im SDax 7,9 Prozent ein. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, hiess es seitens des Analysehauses. Verbio sprangen nach einer Empfehlung von MWB Research um 12 Prozent hoch. Analyst Leon Mühlenbruch begründete seine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung für den Hersteller von Biosprit mit einem sich stabilisierenden Marktumfeld./ck//mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:18 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
10:08 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
09:33 Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus
09:10 Die Luft wird dünner
08:00 Anlegen, wo die Zukunft bereits Gegenwart ist
07:13 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Auf Rekordniveau in die neue Woche
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’891.98 19.89 S6VBTU
Short 14’181.87 13.84 BC7SLU
Short 14’760.58 8.66 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’358.08 13.01.2026 14:51:51
Long 12’797.45 19.60 SVQB6U
Long 12’514.68 13.99 SXTBSU
Long 11’980.22 8.98 SSKBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Sika-Aktie bricht ein: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
UBS-Aktie gefragt: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Bayer-Aktie stärker: Bayer investiert in Früherkennung seltener Herzkrankheiten
Stadler Rail-Aktie tiefer: Neuer Auftrag aus Osteuropa sorgt für Aufmerksamkeit

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 32’229.86 -0.28%

finanzen.net News

Datum Titel
15:04 GNW-News: Nu-Tek BioSciences stärkt seine globale Marktführerschaft durch Erneuerung der Halal-Zertifizierung
15:01 Linke unterstützt SPD-Ziel einer Reform der Erbschaftssteuer
14:59 Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink
14:51 Aktien New York Ausblick: Dow moderat im Plus nach schwachem Preisanstieg
14:47 Aktien Frankfurt: Dax steigt nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch
14:45 USA: Inflation verharrt wie erwartet auf 2,7 Prozent
14:40 Zalando-Betriebsrat zu Erfurt: 'Wir kämpfen für unseren Standort'
14:39 Quadrate-Streit: Ritter Sport verliert vor Gericht
14:24 ROUNDUP: Söder fordert Zusammenlegung von Bundesländern
14:07 WHO: Süße Getränke und Wein sind zu billig