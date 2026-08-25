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25.08.2026 11:21:36

Aktien Frankfurt: Dax steigt - Ifo-Geschäftsklima nährt Konjunkturhoffnung

FRANKFURT (awp international) - Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt überwiegt am Dienstag nach soliden Daten aus der Wirtschaft die Zuversicht. Der Dax hatte sich am Vortag über der 26.000-Punkte-Marke behauptet und legte am Dienstag weiter zu. Am späten Vormittag gewann der deutsche Leitindex 0,57 Prozent auf 26.255 Punkte.

Für den MDax mit den mittelgrossen Unternehmen ging es um 0,66 Prozent auf 32.242 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand rund 0,5 Prozent höher.

Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten die Aktienindizes. Am Vorabend hatte eine Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Massnahmen aufgezeigt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren.

Veröffentlicht wurde am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima, das als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer gilt. Demnach hellte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August weiter auf. Das Ifo-Geschäftsklima fiel auch besser aus als von Analysten erwartet. Ökonomen erwarten trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre eine Belebung der Wirtschaft.

Dazu passte am Morgen die Meldung zu einem etwas verbesserten Bruttoinlandsprodukt (BIP), das von April bis Juni mit 0,3 Prozent zum Vorquartal um 0,1 Punkte stärker zulegte als zunächst berechnet. Europas grösste Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen.

In den Blick rücken nun allmählich andere wichtige Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und am Freitag die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole. Vor den Nvidia-Zahlen zur Wochenmitte erholten sich am Dienstag Chipwerte etwas von ihrem schwachen Vortag. Infineon und Suss Microtec gewannen jeweils 2,4 Prozent. Der KI-Boom hält an. Die UBS hob ihre Prognose für weltweite KI-Investitionen 2027 auf 1,2 Billionen US-Dollar an.

Auch Siemens Energy holten wieder etwas auf mit plus 2,2 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bloomberg-Bericht, wonach der Konzern Goldman Sachs beauftragt hat, einen möglichen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Dampfturbinengeschäft vorzubereiten. Die Pläne für einen Verkauf seien allgemein bekannt, sagte ein Börsianer. Doch die hohen Wertindikationen bei über 10 Milliarden Euro dürften zumindest eine positive Reaktion auslösen.

Stärkster Wert im Dax waren die Titel des Internetportal-Betreibers Scout24 , die den höchsten Stand seit Anfang Februar erreichten und zuletzt mehr als 3 Prozent gewannen.

Deutz verteuerten sich im MDax um mehr als 8 Prozent. Die Analysten von Kepler Cheuvreux und Oddo BHF hatten ihre Kursziele für den Motorenhersteller und neuerdings auch im Rüstungsgeschäft tätigen Konzern deutlich erhöht.

Für die Titel des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer ging es um 7 Prozent abwärts, nachdem Interims-Vorstandschef Uwe Röhrhoff von seinem Posten zurückgetreten war./ajx/mis

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