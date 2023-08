Aktien Frankfurt: Dax stagniert - Anleger reserviert vor Notenbanker-Treffen

FRANKFURT (awp international) - Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA hat sich am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt eine etwas vorsichtigere Haltung durchgesetzt. Der Dax , der am Morgen in der Spitze noch um gut ein Prozent gestiegen war, gab die Gewinne wieder ab. Am frühen Nachmittag trat der deutsche Leitindex mit 15 726 Punkten quasi auf der Stelle.

Vorbörslich und auch im frühen Xetra-Handel hatten vor allem starke Quartalszahlen und optimistische Prognosen des Chip-Riesen Nvidia für Begeisterung gesorgt und die Börsen angetrieben. Doch dieser Rückenwind flaute im Handelsverlauf ab.

Der MDax der mittelgrossen Titel lag zuletzt mit 0,04 Prozent moderat im Minus bei 27 293 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls leicht nach.

Die Entscheidung über den weiteren Fortgang an den Börsen könnte nun in Jackson Hole in den USA fallen. Dort beginnt an diesem Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis dürfte Beobachtern zufolge der Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag sein.

Die Aufgabe der Währungshüter sei schwieriger als noch vor einem Jahr, schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Denn angesichts einer Inflation von acht Prozent damals sei die Aufgabe der Zentralbanker klar gewesen: höhere Leitzinsen. Nun aber sei die Frage, wie lange die inzwischen gesunkene Inflation auf noch immer zu hohem Niveau verharre.

Zu den grössten Kursverlierern im Dax zählten die Autoaktien. Daimler Truck , BMW und Volkswagen verloren zwischen ein und gut zwei Prozent.

Eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley für die Aktien von Symrise trieb die Papiere des Duftstoff- und Aromenherstellers um 1,5 Prozent nach oben.

Im MDax schwankte der Kurs von CTS Eventim stark, zuletzt verloren die Papiere des Ticketvermarkters zwei Prozent. Analysten fanden indes für die Quartalsbilanz und die Prognosen des Unternehmens überwiegend lobende Worte.

Im Devisenhandel wurde der Euro am Nachmittag mit 1,0842 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0805 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,57 Prozent am Vortag auf 2,50 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 124,40 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,26 Prozent auf 132,48 Punkte./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---