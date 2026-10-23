Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9244 0.5%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’994 -0.8%  Bitcoin 67’017 0.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.1 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
DKSH: Mit Rückenwind in neue Höhen
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Tricks fürs Bewerbungsgespräch: Jobchancen steigern - So geht's
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
Suche...
ETF Sparplan

DAX 40 998032 / DE0008469008

25’181.65
Pkt
-190.10
Pkt
-0.75 %
23.10.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

23.10.2026 12:12:37

Aktien Frankfurt: Dax schwächelt weiter - Wochenbilanz negativ

FRANKFURT (awp international) - Nach dem jüngsten Kursrutsch an der Nasdaq besteht bei deutschen Aktien weiter kein Kaufinteresse. Schwache Konjunktursignale aus Frankreich nach Protesten und Zinsschub verstärkten am Freitag eher noch die Sorgen der Anleger. Sie bleiben in Deckung ob der vielen Themen, die sie rund um Zinsen, Energiepreise und den KI-Megatrend verunsichern.

Der Dax knüpfte zur Mittagszeit mit einem Abschlag von 0,9 Prozent auf 25.148 Punkte an seine Vortagsverluste an. Das Wochenminus weitete sich damit auf 1,8 Prozent aus. Der MDax verlor am Freitag 0,4 Prozent auf 29.964 Zähler. In den USA wird der Nasdaq 100 stabil erwartet und der Dow Jones Industrial im Minus.

Neuerdings hinterfragen Investoren wieder kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom rentieren. Gestiegene Zinsen spielen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für Inflationsdruck sorgten. Anders als von Experten gedacht, rutschten Einkaufsmanagerindizes in Frankreich unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Das Land ist derzeit in Unruhe wegen eskalierender Protestbewegungen.

Nach oben steht der Dax immer noch unweit des Rekords und nach unten gerät seit einigen Tagen die 25.000-Punkte-Marke nicht mehr in Gefahr. Die Chartexperten von HSBC sehen den Leitindex gefangen zwischen den besonders beliebten 50- und 200-Tage-Indikatorlinien. Sie sprechen von einem "Grad an Unentschlossenheit", sehen aber die Chance auf einen "Nährboden" für eine neue Trendbewegung, sofern die 200-Tage-Linie nachhaltig verteidigt wird.

Im europäischen Technologiesektor bleiben die Anleger nervös, nachdem der New Yorker Nasdaq 100 am Vorabend auf das tiefste Niveau seit Mitte September abgesackt war. Ein früher Erholungsversuch war nicht wirklich nachhaltig, denn die Aktien des Chipkonzerns Infineon kehrten zuletzt an ihrer Gewinnschwelle zurück.

Einige Dax-Werte standen aber mit US-Vorgaben unter Druck. Dazu gehörten die zwei Prozent schwächeren Adidas -Anteile, die laut Händlern unter einer verhaltenen Kauflaune der Kunden eines US-Unternehmens litten. Deckers Outdoor hatte seinen Ausblick gesenkt wegen schwächeren Verkäufen von Hoka Sneakern und Ugg Boots.

Noch massiver erwischte es aber MTU mit fünf und die Deutsche Telekom mit drei Prozent Minus. Der Triebwerksbauer war Schlusslicht im Kielwasser durchwachsener Resultate des Wettbewerbers Safran . Die Telekom gab ihre Vortagsgewinne wieder ab wegen neuer Sorgen vor US-Konkurrenz durch SpaceX .

Im Autosektor reagierten die Anleger nur Anfangs erschrocken darauf, dass der von China kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars von einem desaströsen Quartal berichtete. Während dessen Kurs um mehr als 26 Prozent einbrach, holten Volkswagen , BMW und Mercedes-Benz ihre Verluste mehr oder weniger auf.

Positiver erging es wegen Branchenvorgaben dem Zementkonzern Heidelberg Materials und dem Konsumgüterhersteller Beiersdorf . Die Titel der beiden Dax-Werte stiegen jeweils nach überzeugenden Quartalsberichten der Konkurrenten Holcim und L'Oreal .

Bei Sartorius bekam die Vortagsrally nochmals etwas Schub von einer Hochstufung auf "Outperform" durch die kanadische Bank RBC. Mit einem Anstieg um 1,4 Prozent blieb der Kurs des Laborausrüsters aber unter dem höchsten Stand seit Januar 2025, der am Vortag nach vorgelegten Zahlen erreicht wurde.

Bei Atoss Software entschieden sich die Anleger für Gewinnmitnahmen, nach gutem Lauf seit Ende September sackte der Kurs um fast acht Prozent ab. Dem erhöhten Margenausblick stand gegenüber, dass der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter den Gesamterlös nun eher am unteren Ende seiner Prognosespanne sieht./tih/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS Warum Trader zu früh kaufen und zu früh verkaufen – dieser Fehler kostet bares Geld!
23.10.26 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
23.10.26 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
23.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.98 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus
Mögliche SpaceX-Fusion: Was ein Mega-Deal mit Tesla für die Aktien und die Depots bedeuten würde
Volvo-Aktie schwächelt: Lkw-Hersteller punktet mit höherer Profitabilität und Zuversicht

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 25’181.65 -0.75%
MDAX 29’876.31 -0.70%