Aktien Frankfurt: Dax schwächelt - Anleger vorsichtig vor US-Teuerungsdaten

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen ist am Dienstag vorbörslich kaum Veränderung auszumachen. Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag um die Nulllinie. Auch in Deutschland dominiert Vorsicht den Handel. An den grössten Börsen in Asien dominierten am Dienstag die Käufer.