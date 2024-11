Aktien Frankfurt: Dax rutscht unter 19.000 Punkte

FRANKFURT (awp international) - Der Dax ist am Dienstag unter die Marke von 19.000 Punkte gerutscht. Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 1,35 Prozent auf 18.930,68 Punkte. Der MDax sank um 0,93 Prozent auf 25.951,10 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 büsste 1,6 Prozent ein.

Technisch gesehen ist der Dax stark angezählt. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht Gefahren für eine nachhaltige Trendwende nach unten. Er verweist auf Konjunkturrisiken.

Thyssenkrupp legten nach Geschäftszahlen deutlich zu, zuletzt um über 6 Prozent. Ein Händler lobte den freien Barmittelfluss im abgelaufenen Quartal, merkte aber an, dass dieser im neuen Geschäftsjahr 2024/25 deutlich negativ sein dürfte. So haben in der Sparte Marine Systems Kunden ihre Rechnungen früher gezahlt als erwartet, dies hat den Mittelzufluss zuletzt begünstigt.

Die Thyssenkrupp-Tochter Nucera erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 ein etwas besseres operatives Ergebnis als prognostiziert. Dies befeuerte die Titel des Elektrolysespezialisten, das Plus betrug mehr als 10 Prozent.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall erwartet angesichts des Rüstung-Booms auch mittelfristig starkes Wachstum. Der Umsatz soll bis 2027 auf rund 20 Milliarden Euro steigen, teilten die Düsseldorfer anlässlich eines Kapitalmarkttags mit. Die Aktien setzten ihre Rekordrally fort mit plus 3,3 Prozent auf mehr als 600 Euro.

Evotec hingegen korrigierten ihre Rally im Zuge der Übernahmeofferte und verloren mehr als 7 Prozent. Wie die Börsen-Zeitung berichtete, bereitet sich der Wirkstoffforscher auf einen Abwehrkampf gegen das unerbetene Milliardenangebot von Halozyme vor.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist Kreisen zufolge nur wenige Minuten nach Zeichnungsbeginn sämtliche Aktien für den Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat losgeworden. Dies sei positiv, aber die Story sei letztlich auch schon überaus deutlich im Delivery-Hero-Kurs eingepreist, sagte ein Händler. Für die Papiere ging es zuletzt nicht vor und nicht zurück.

Bei Siemens setzte sich die Kurskorrektur vom Rekordlauf fort mit minus 3,9 Prozent. Die Bank of America strich die Kaufempfehlung für die Anteile des Industriekonzerns./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---