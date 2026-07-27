Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’425 0.7%  SPI 20’200 0.7%  Dow 51’947 0.5%  DAX 25’491 1.6%  Euro 0.9287 -0.1%  EStoxx50 6’361 1.3%  Gold 4’094 0.9%  Bitcoin 53’132 -0.4%  Dollar 0.8145 -0.2%  Öl 87.6 -9.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vodafone-Aktie klettert: Gewinnplus und Afrika-Deal treiben Prognose nach oben
Aktien von Shell, TotalEnergies und BP im Minus: Diese Faktoren belasten den Sektor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Allianz-Aktie auf Rekordhoch: RBC hebt Kursziel deutlich an
CXMT-Aktie mit spektakulärem Debüt: Plus 500 Prozent in Shanghai
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

32’314.86
Pkt
349.33
Pkt
1.09 %
11:53:08
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

27.07.2026 11:51:36

Aktien Frankfurt: Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch - USA hält still - Ölpreis sinkt

FRANKFURT (awp international) - Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat am deutschen Aktienmarkt am Montag für weitere Zuversicht gesorgt. Der Dax stieg gegen Mittag um 1,52 Prozent auf 25.482 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen Wochenschluss an. Auch nochmals deutliche Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP trieben an. Das Dax-Rekordhoch kommt so wieder in die Nähe, es datiert mit 25.900 Punkten von Anfang des Monats.

Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Montag um 1,11 Prozent auf 32.320 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,3 Prozent.

Die Vereinigten Staaten haben vorerst ihre Angriffe gegen den Iran beendet. Dies liess die Ölpreise deutlich sinken. Inflationssorgen wurden damit erst einmal nicht weiter geschürt. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen.

Konjunkturseitig stand am Morgen das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Es fiel etwas besser aus als von Experten gedacht. Die Daten seien ein positives Signal für den Start ins dritte Quartal, kommentierte Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank. Vor allem die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung dürften den Optimismus vieler Unternehmen gestärkt haben, so der Ökonom. Ein Wermutstropfen sei die leichte Eintrübung der Lagebeurteilung.

Bevor die Berichtssaison ab Dienstag unter Volldampf läuft, veröffentlicht am Nachmittag bereits der Baukonzern und Dax-Neuling Hochtief seine Quartalszahlen. Hier gingen die Anleger zunächst in Deckung, das Minus belief sich auf 2,9 Prozent.

Im Luftfahrt- und Reisesektor verteuerten sich Lufthansa , Tui und Fraport als Profiteure sinkender Ölpreise um bis zu 3 Prozent.

Im Software-Sektor herrschte nach den guten Zahlen von SAP und Atoss Software auch zu Wochenbeginn gute Laune. Beide Titel legten nochmals merklich zu, SAP an der Dax-Spitze um mehr als 5 Prozent und Atoss unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDax um mehr als 8 Prozent. Mit Adesso , Nemetschek , Bechtle und Teamviewer waren weitere Software- und IT-Aktien unter den Gewinnern.

Die Streichung einer Kaufempfehlung durch die Berenberg Bank setzte die Papiere des Schmierstoffherstellers Fuchs unter Druck. Am MDax-Ende verloren sie 2,8 Prozent./ajx/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:56 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Gegenreaktion zum Wochenstart?
25.07.26 Logo WHS CFD-Marktstudie 2026 - Ihre Meinung zählt!
24.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf DocMorris, Idorsia
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
23.07.26 Julius Bär: 30.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’988.17 19.36 SNQBQU
Short 15’283.33 13.91 SDBWJU
Short 15’851.68 8.84 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’418.42 27.07.2026 11:49:36
Long 13’813.09 19.63 SHBTNU
Long 13’506.29 13.91 S1BXZU
Long 12’895.27 8.82 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones
Idorsia-Aktie springt an: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost
Gold, Öl & Co. in KW 30: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus
Apple Reportedly Planning Broad Mac Refresh With OLED Touchscreen MacBook Pro
Sartorius-Aktie im Plus: Konzern übertrifft Analystenerwartungen beim Gewinn je Aktie
Oracle als Fallstrick? Wie das "Schulden-Inferno" im KI-Boom zur Gefahr für Tech-Aktien wird
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 32’311.27 1.08%