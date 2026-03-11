Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’945 -0.9%  SPI 17’938 -1.0%  Dow 47’433 -0.6%  DAX 23’684 -1.2%  Euro 0.9029 -0.1%  EStoxx50 5’787 -0.9%  Gold 5’168 -0.4%  Bitcoin 54’541 0.2%  Dollar 0.7795 0.1%  Öl 90.0 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Luzerner Kantonalbank125293061Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lufthansa-Aktie tiefer: Streit um Gehalt und Altersversorgung - Pilotenstreik angekündigt
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Avolta-Aktie fester: Umsatzwachstum auch in 2025
BKW-Aktie gibt ab: Gewinneinbruch in 2025
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

29’407.77
Pkt
-315.31
Pkt
-1.06 %
14:44:31
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

11.03.2026 14:48:36

Aktien Frankfurt: Dax nach Vortagserholung wieder unter Druck

FRANKFURT (awp international) - Die Anleger bleiben am Mittwoch besorgt ob der Entwicklung im Nahen Osten. Der Dax geriet nach seiner Vortagserholung wieder unter Druck, wobei schwankend hohe Verluste von anhaltender Nervosität zeugten. Schrumpfte das Minus zur Mittagszeit auf 0,6 Prozent, war es etwas später wieder 1,8 Prozent gross.

Zum US-Handelsstart büsste der Leitindex dann am Nachmittag 1,3 Prozent auf 23.651 Zähler ein. Der MDax gab zeitgleich um ein Prozent auf 29.439 Zähler nach. Während der EuroStoxx auf Eurozonen-Ebene um 0,9 Prozent fiel, bewegte sich der Leitindex Dow Jones Industrial in den USA in den ersten Handelsminuten moderat im Minus.

Der Energiemarkt bleibt im Zuge des Iran-Kriegs weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger. Nur zeitweise sorgte es im Verlauf für etwas Erleichterung, dass die Internationale Energieagentur (IEA) nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ihre Mitglieder zur Freigabe von Ölreserven im Umfang von insgesamt 400 Millionen Barrel gebeten hat.

Nach Meinung des Experten Jochen Stanzl von der Consors Bank ist eine Freigabe von Reserven nur eine "Lösung auf Zeit". Auch bei dem Vortagsplus des Dax habe es sich nur um eine "technische Erholung" gehandelt, die noch keinen neuen Trend begründe. Mit einer belastbaren Bodenbildung rechnet er im besten Falle in ein bis zwei Wochen.

Nicht zu einer solchen Bodenbildung beitragen konnten Zahlen zur US-Inflation, die sich im Februar erwartungsgemäss nicht verändert hat. Sie verloren an Bedeutung, weil sie noch ohne Auswirkungen des Iran-Kriegs waren. Laut der Commerzbank dürfte es für die US-Notenbank Fed wichtiger sein, wie lange die Verwerfungen an den Energiemärkten noch das Risiko teurerer Energie mit sich bringen.

Auf Unternehmensseite hat die Agenda zur Wochenmitte wieder einige Zahlenvorlagen auf höchster Ebene zu bieten. Das Feedback auf Rheinmetall und Henkel war jeweils sehr negativ, wie die Abschläge beider Aktien von 6,6 und 4,3 Prozent zeigten. In beiden Fällen monierten Experten ein maues Abschneiden im vergangenen Jahr.

Das im Rüstungsboom von Rheinmetall angepeilte Wachstum konnte die Anleger also wie zuletzt schon nicht mehr begeistern. Nach ihrer Rally aus den Vorjahren sind die Aktien von ihrem Rekord um ein Viertel zurückgekommen und 2026 frisch ins Minus gerutscht. Henkel hat sein diesjähriges Plus fast vollständig abgegeben, nachdem die Aktien in den vergangenen Tagen während des Iran-Kriegs schon viel Schwäche gezeigt hatten.

Mit den 1,9 Prozent schwächeren SAP-Aktien konnte das Dax-Schwergewicht nicht davon profitieren, dass der US-Konkurrent Oracle seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen allen Zweifeln in Umsatzwachstum ummünzen konnte. Nur den Oracle-Aktien selbst gab dies im New Yorker Handel viel Schub nach oben.

Im MDax war die Reaktion auf Zahlen und vorsichtige Jahresausblicke in zwei Fällen besser. Die Titel der Porsche AG knüpften mit einem Anstieg um 0,8 Prozent an ihre Erholung vom Vortag an. Die positive Kursreaktion auf eigentlich schlechte Nachrichten suggeriert so etwas wie ein Gefühl des Aufbruchs unter den Anlegern.

Befreit wirkten auch die Anleger von Wacker Chemie : Die Papiere holten auf ihrer jüngsten Erholung mit einem fast fünf Prozent grossen Kursplus weiteren Schwung. Analyst Sebastian Satz von der Citigroup wertete es positiv, dass sich die Ziele in dem aktuell schwierigen Umfeld mit den durchschnittlichen Analystenerwartungen decken.

Verluste von 2,4 Prozent mussten am Mittwoch wieder die Aktionäre der Lufthansa einstecken. Neben den kriegsbedingten Turbulenzen müssen sie verkraften, dass die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für diesen Donnerstag und Freitag zu einem Streik aufgerufen hat.

Einen erneuten Kursrutsch gab es bei Gerresheimer , der aber mit zuletzt 4,4 Prozent Minus merklich kleiner wurde. Der Verpackungshersteller kann den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 in der Folge laufender Bilanzprüfungen erst nach dem 31. März veröffentlichen und muss daher voraussichtlich aus dem SDax absteigen./tih/stk

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:51 Wie lange wird der Krieg dauern?
09:17 SMI mit verhaltener Erholung
09:10 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Re-Break knapp verpasst
10.03.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Swiss Market® Index, DAX®, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’466.19 19.65 B5TS6U
Short 13’752.95 13.75 SEWB5U
Short 14’263.70 8.89 SE0BNU
SMI-Kurs: 12’945.28 11.03.2026 14:40:58
Long 12’381.75 19.50 S9VBDU
Long 12’100.61 13.90 SWVBJU
Long 11’588.93 8.98 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 29’436.69 -0.96%