Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’188 0.2%  Bitcoin 71’714 1.8%  Dollar 0.8296 -0.2%  Öl 101.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Citi hebt Ziel auf 113'000 US-Dollar: Wie viel Potenzial jetzt wirklich im Bitcoin steckt
OpenAI-Aktie voraus: Drei Mitarbeiter nach KI-Enthüllungen entlassen
SGS-Aktie: Mehrheit an US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security übernommen
Nike verschärft Sparkurs nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie im Blick
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

30’251.37
Pkt
-591.16
Pkt
-1.92 %
01.10.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

01.10.2026 14:51:36

Aktien Frankfurt: Dax nach Rutsch unter 25.000 Punkten zurück auf Vortagesniveau

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat seine Verluste am Donnerstag bis zum Nachmittag komplett abgeschüttelt. Dabei eroberte der deutsche Leitindex die Marke von 25.000 Punkten, die er zeitweise deutlich unterschritt, wieder zurück.

Unterstützung kam von den US-Börsen, denn nach einem starken Quartalsbericht und optimistischeren Ausblick des Speicherchiphersteller Micron wird die Technologiebörse Nasdaq mit Gewinnen erwartet.

Am Nachmittag hielt sich der Dax bei 25.194 Punkten stabil am Vortagesschluss, nachdem er am Vormittag noch zeitweise in Richtung 24.800 Punkte auf den tiefsten Stand seit Ende Juli abgesackt war. Der MDax der mittelgrossen Werte verringerte sein Minus und gab zuletzt 0,7 Prozent auf 30.635 Punkte ab.

Die Anleger befinden sich laut Marktanalyst Timo Emden von Captrader weiter in einem Balanceakt zwischen Zuversicht und Vorsicht. "Offensichtlich nutzen erste Schnäppchenjäger die vermeintlich günstigen Preisniveaus für einen Einstieg in den Markt und begeben sich auf die Pirsch." Zugleich habe sich der Anleihemarkt "spätestens jetzt neben dem Ölpreis zum Schreckgespenst für die Märkte entwickelt. Anleger fürchten mittlerweile nicht mehr vereinzelte Ölpreisspitzen als vielmehr dessen Zweitrundeneffekte."

Am Morgen hatten erneut kräftig gestiegene Ölpreise die bereits am Vortag wieder hochgekochten Inflations- und Zinssorgen befeuert. Ausserdem schossen die Renditen zahlreicher Staatsanleihen weiter in die Höhe, was für Aktien kräftiger Gegenwind bedeutet. "So steigen die Finanzierungskosten für Unternehmen, und gleichzeitig werden Anleihen als Anlagealternative attraktiver", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Heidelberg Materials nahmen mit plus 3,8 Prozent zuletzt die Dax-Spitze ein. Jefferies-Analystin Glynis Johnson ist zuversichtlich, was das operative Ergebnis des Zementherstellers im dritten Quartal betrifft. Sie erwartet zur Zahlenvorlage Anfang November trotz des schwierigen Umfeldes Ergebniswachstum und eine Bestätigung der Jahresziele.

Die Aktie des Autozulieferers Continental legte um 0,5 Prozent zu. Letzte Signale des Managements vor der wegen der Quartalszahlen Anfang November anstehenden Schweigeperiode waren positiv ausgefallen. So hält UBS-Analyst David Lesne eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für möglich. Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen, schrieb er. Die Trennung von ContiTech dürfte zudem um den Jahreswechsel herum finalisiert werden.

Fresenius gaben unterdessen um 0,6 Prozent nach. Der Medizin- und Krankenhauskonzern will seine Biopharma-Tochter mAbxience komplett übernehmen. Für die übrigen Anteile im Umfang von 45 Prozent zahlt er bis zu 750 Millionen Euro. Schlusslicht waren Bayer mit minus 2,9 Prozent. Zu dieser Aktie schrieb JPMorgan-Analyst Richard Vosser kritisch, dass die frühen Konsensschätzungen für das dritte Quartal wohl zu hoch sein dürften.

Renk gaben den vierten Tag in Folge nach, verringerten ihre teils kräftigen Tagesverluste zuletzt aber auf nur noch 0,3 Prozent. Diesmal litten sie unter einem negativen Analystenkommentar der Bank of America, die ihre Kaufempfehlung für die Rüstungsaktie gestrichen hat. Für Hensoldt dagegen, die um 2,5 Prozent stiegen, bekräftigte Holmes sein Anlageurteil "Buy". Ausserdem nahm er das Papier des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik in die BofA-Liste mit den besten Anlageideen im Nebenwertebereich auf./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

07:02 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
01.10.26 Logo WHS DAX bricht weg – steckt eine institutionelle Verkaufsorder dahinter?
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
01.10.26 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’231.89 19.48 SHBEEU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Infomaniak startet mit hohen Kursschwankungen an Schweizer Börse
UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von UBS
Aktien New York Schluss: Dow unter Druck - Inflationsdaten verpuffen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Dow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag auf rotes Terrain
Roche-Aktie stabil: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs
Micron-Aktie nach Zahlen im Fokus: Umsatz und Gewinn über den Prognosen

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’939.35 -1.03%
MDAX 30’251.37 -1.92%