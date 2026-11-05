DAX 40 998032 / DE0008469008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
05.11.2026 12:12:36
Aktien Frankfurt: Dax mit Rekordhoch - Rheinmetall-Aktien stürzen ab
FRANKFURT (awp international) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag weiter befreit auf den Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen reagiert und den Dax auf ein Rekordhoch getrieben. Gegen Mittag verbuchte der deutsche Leitindex noch ein Plus von 0,67 Prozent auf 26.615 Punkte, nachdem er zuvor einen Höchststand von über 26.654 Punkten erreicht hatte.
"Die neue Bestmarke ist in erster Linie das Ergebnis der Klarheit und Eindeutigkeit der US-Zwischenwahlen", resümierte Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. Der Startschuss für eine mögliche Jahresendrally könnte nun gefallen sein.
Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte um 0,98 Prozent auf 31.484 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,6 Prozent.
Geo- und geldpolitische Unsicherheiten blendeten Marktteilnehmer für den Moment aus, so Experte Emden weiter. "Investoren sollten sich weiterhin vor Augen halten, dass mit den schwelenden Nahostrisiken, Inflations- und Zinssorgen sowie KI-Fragezeichen erhebliche Unsicherheitsfaktoren unter der Oberfläche glimmen."
Die Anleger von Rheinmetall können sich am Donnerstag über den Rekord im Dax kaum freuen. Nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste, brach der Aktienkurs am Donnerstag um mehr als 15 Prozent ein. Die Strategie der Düsseldorfer sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, schrieb JPMorgan-Experte David Perry.
Aus dem Dax berichteten neben Rheinmetall auch die Deutsche Telekom , DHL Group , Siemens Healthineers und die Commerzbank über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal. Am Nachmittag kommen Zahlen von Hochtief .
Die Aktien der Telekom gaben um 2,7 Prozent nach. Die Zahlen seien stark ausgefallen und lägen über den Erwartungen, sagte ein Händler. Er verwies allerdings auch auf wieder aufkommende Sorgen bezüglich einer kompletten Fusion mit T-Mobile US . Die Telekom will die Dividende um zehn Prozent erhöhen. Am Markt war aber mit einer noch stärkeren Steigerung gerechnet worden.
Die Anteile des Medizintechnikers Siemens Healthineers sanken um 2,1 Prozent. Der Ausblick sei nicht gut genug, um das hohe Kursniveau zu halten, hiess es am Markt. Für die Papiere der Commerzbank ging es um 1,5 Prozent hinab. Oben im Dax bauten die Titel von Zalando , Heidelberg Materials und Deutsche Bank mit deutlichem Zuwachs ihre Kursgewinne vom Vortag aus.
Die Anteile des Chemiekonzerns Lanxess sprangen im MDax um fast ein Fünftel hoch. Die Resultate des dritten Quartals und der präzisierte Ausblick galten unter Börsianern und Analysten eigentlich als wenig aufregendes Ereignis. Am Markt hiess es, dass vermutlich auch Eindeckungen durch Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, die hohen Kursgewinne ausgelöst hätten - ein sogenannter Short Squeeze also.
Positiv reagierten auch die Aktien des Motorenherstellers Deutz und des Grossküchenausrüsters Rational auf Quartalszahlen. Die Kurszuwächse bewegten sich zwischen 2,6 und 3,4 Prozent.
Der IT-Dienstleister Bechtle hob nach einem weiteren guten Quartal erneut seine Jahresprognosen für das Ergebnis an. Dies brachte den Anlegern ein Kursplus von 7,3 Prozent.
Beim Kochboxenversender Hellofresh liefen die Geschäfte auch im dritten Quartal schlecht. Sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertiggerichten blieb die Nachfrage schwach. Weil Hellofresh seine Marketingkosten weiter reduziert, fiel der operative Gewinn aber höher aus als gedacht. Der Aktienkurs schnellte um annähernd 12 Prozent hoch./ajx/stk
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.