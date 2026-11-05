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05.11.2026 12:12:36

Aktien Frankfurt: Dax mit Rekordhoch - Rheinmetall-Aktien stürzen ab

FRANKFURT (awp international) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag weiter befreit auf den Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen reagiert und den Dax auf ein Rekordhoch getrieben. Gegen Mittag verbuchte der deutsche Leitindex noch ein Plus von 0,67 Prozent auf 26.615 Punkte, nachdem er zuvor einen Höchststand von über 26.654 Punkten erreicht hatte.

"Die neue Bestmarke ist in erster Linie das Ergebnis der Klarheit und Eindeutigkeit der US-Zwischenwahlen", resümierte Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. Der Startschuss für eine mögliche Jahresendrally könnte nun gefallen sein.

Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte um 0,98 Prozent auf 31.484 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,6 Prozent.

Geo- und geldpolitische Unsicherheiten blendeten Marktteilnehmer für den Moment aus, so Experte Emden weiter. "Investoren sollten sich weiterhin vor Augen halten, dass mit den schwelenden Nahostrisiken, Inflations- und Zinssorgen sowie KI-Fragezeichen erhebliche Unsicherheitsfaktoren unter der Oberfläche glimmen."

Die Anleger von Rheinmetall können sich am Donnerstag über den Rekord im Dax kaum freuen. Nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste, brach der Aktienkurs am Donnerstag um mehr als 15 Prozent ein. Die Strategie der Düsseldorfer sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, schrieb JPMorgan-Experte David Perry.

Aus dem Dax berichteten neben Rheinmetall auch die Deutsche Telekom , DHL Group , Siemens Healthineers und die Commerzbank über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal. Am Nachmittag kommen Zahlen von Hochtief .

Die Aktien der Telekom gaben um 2,7 Prozent nach. Die Zahlen seien stark ausgefallen und lägen über den Erwartungen, sagte ein Händler. Er verwies allerdings auch auf wieder aufkommende Sorgen bezüglich einer kompletten Fusion mit T-Mobile US . Die Telekom will die Dividende um zehn Prozent erhöhen. Am Markt war aber mit einer noch stärkeren Steigerung gerechnet worden.

Die Anteile des Medizintechnikers Siemens Healthineers sanken um 2,1 Prozent. Der Ausblick sei nicht gut genug, um das hohe Kursniveau zu halten, hiess es am Markt. Für die Papiere der Commerzbank ging es um 1,5 Prozent hinab. Oben im Dax bauten die Titel von Zalando , Heidelberg Materials und Deutsche Bank mit deutlichem Zuwachs ihre Kursgewinne vom Vortag aus.

Die Anteile des Chemiekonzerns Lanxess sprangen im MDax um fast ein Fünftel hoch. Die Resultate des dritten Quartals und der präzisierte Ausblick galten unter Börsianern und Analysten eigentlich als wenig aufregendes Ereignis. Am Markt hiess es, dass vermutlich auch Eindeckungen durch Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, die hohen Kursgewinne ausgelöst hätten - ein sogenannter Short Squeeze also.

Positiv reagierten auch die Aktien des Motorenherstellers Deutz und des Grossküchenausrüsters Rational auf Quartalszahlen. Die Kurszuwächse bewegten sich zwischen 2,6 und 3,4 Prozent.

Der IT-Dienstleister Bechtle hob nach einem weiteren guten Quartal erneut seine Jahresprognosen für das Ergebnis an. Dies brachte den Anlegern ein Kursplus von 7,3 Prozent.

Beim Kochboxenversender Hellofresh liefen die Geschäfte auch im dritten Quartal schlecht. Sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertiggerichten blieb die Nachfrage schwach. Weil Hellofresh seine Marketingkosten weiter reduziert, fiel der operative Gewinn aber höher aus als gedacht. Der Aktienkurs schnellte um annähernd 12 Prozent hoch./ajx/stk

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