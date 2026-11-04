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04.11.2026 14:21:36

Aktien Frankfurt: Dax mit neuem Schwung - Quartalszahlen und US-Zwischenwahlen

FRANKFURT (awp international) - Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der Dax am Mittwoch mit neuem Schwung kräftig zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten wieder klar hinter sich gelassen. In der Berichtssaison überraschten einige Unternehmen positiv und gaben dem Markt Auftrieb. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 1,50 Prozent auf 26.252 Punkte. Die Unsicherheit der letzten Tage vor den Wahlen ist verflogen.

Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte am Nachmittag um 1,25 Prozent auf 31.127 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,7 Prozent.

"Für Anleger dürften die kurzfristigen Folgen der Wahl begrenzt bleiben, auch wenn sich Chancen und Risiken verschieben", kommentierte Johannes Mayr, Chefvolkswirt beim Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz, den Wahlausgang in den Vereinigten Staaten. Weniger fiskalische Expansion und ein stärkeres institutionelles Gegengewicht zur Regierung seien grundsätzlich günstig für US?Staatsanleihen. Hohe Energiepreise, anhaltende Haushaltsdefizite und der private Investitionsbedarf begrenzten diesen Effekt jedoch. Bei Aktien erhöhe die mögliche Verzögerung von KI-Investitionen die Selektivität, ohne den Innovationszyklus grundsätzlich infrage zu stellen.

Quartalszahlen und Ausblicke von Unternehmen hellten am Mittwoch die Stimmung am Markt auf. Besonders die Ergebnisse von Heidelberg Materials , Scout24 und Continental sorgten für Kaufinteresse und zeigen, dass die deutschen Unternehmen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds positive Überraschungen liefern können, erläuterte Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Im Dax stiegen die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials an der Index-Spitze um 8,8 Prozent. Für die Titel des Reifenherstellers Continental ging es nach einer Anhebung der Gewinnprognose um 5 Prozent hinauf. Eine erhöhte Umsatzprognose und bestätigte Margenziele schoben Scout24 an, die Titel des Portalbetreibers gewannen 5,6 Prozent. BMW hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung herausgegeben, der Aktienkurs legte am Mittwoch im freundlichen Umfeld trotzdem um 2,4 Prozent zu.

Auf dem ersten Platz im MDax profitierten die Nordex-Aktien mit plus 5,9 Prozent vom US-Wahlausgang: Mit der neuen Stärke der Demokraten winkt dem Bereich Erneuerbare Energien mehr Unterstützung. Siltronic zogen um 4 Prozent an. Der Chipzulieferer hatte den Jahresausblick angehoben.

Einige KI- und Halbleiterwerte wurden vom US-Wahlausgang ausgebremst. Siemens Energy etwa liessen Federn mit minus 4,5 Prozent. Aixtron rutschten um 6,2 Prozent ab. Sehr schwach waren zudem die Anteile des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 mit minus 3,6 Prozent nach endgültigen Quartalszahlen./ajx/stk

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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
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08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’673.53 19.77 SOWBPU
Short 16’002.53 13.66 S9CIBU
Short 16’577.88 8.94 SVB67U
SMI-Kurs: 14’999.81 05.11.2026 16:38:34
Long 14’426.43 19.64 SGWFBU
Long 14’105.98 13.91 S3BFPU
Long 13’485.75 8.84 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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